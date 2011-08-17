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Малыша покусали комары
- Внуку 1 год 2 месяца, на месте комариных укусов у него образуются шишки, которые держатся до 1, 5 месяцев. Пробовали и псило-бальзам, и фенистил-гель, и настойку календулы - ничего не помогает. Можно ли эти шишки считать аллергической реакцией и как их лечить?
Вера Степановна
На вопрос отвечает врач аллерголог-иммунолог Ирина Ефремова:
- Да, это может быть повышенная реакция на укусы кровососущих насекомых. Здесь прежде всего важна профилактика - старайтесь не планировать отдых с ребёнком там, где много комаров, а если выезжаете на природу, обязательно наносите средства, отпугивающие насекомых. Если комары беспокоят дома, используйте «Раптор», «Фумитокс» или аналогичные средства (сейчас выпускаются специальные детские без запаха). Если ребёнка всё-таки покусали, обратитесь к врачу: препараты, которые можно посоветовать в вашей ситуации, продаются только по рецепту. А вот настойку календулы использовать не стоит - она может вызвать ещё большее раздражение.
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