Аллергия в августе

- Дочке 3, 5 года. Каждый год в начале августа у неё начинается насморк и длится 3-4 недели, сосудосуживающие средства не помогают - в сентябре насморк проходит сам. Может ли это быть связано с аллергией? Как бороться с таким насморком?

Валентина И.

На вопрос отвечает врач аллерголог-иммунолог Ирина Ефремова:

- Судя по всему, в вашем случае насморк имеет аллергическую природу. Это может быть реакцией на полынь, амброзию или лебеду - сорные травы, которые начинают пыление в августе. Для Владивостока, как и для многих российских городов, это серьёзная проблема: сорные травы быстро заселяют пустующие участки земли, а систематической борьбы с ними не ведётся.

Сосудосуживающие капли в этой ситуации применять неправильно (хочу напомнить, что даже при обычном насморке больше недели их использовать нельзя: это приводит к нарушению кровоснабжения мозга). В любом случае, вам надо обязательно обращаться к аллергологу и решать проблему: сама собой она не пройдёт. Если аллергия проявляет себя в таком раннем возрасте, в будущем возможно развитие бронхиальной астмы.

В вашем случае стратегия должна быть такой. Во-первых - симптоматическое лечение в сезон цветения (сейчас много противоаллергических средств, чтобы сделать правильный выбор, вам лучше посоветоваться с врачом). Во-вторых, нужно определить, что конкретно вызывает аллергию: для этого нужно сделать аллергические пробы или сдать анализ крови.

После этого подбирается лечение. С 4-летнего возраста уже можно использовать аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ) - по сути это прививка от аллергии. Для ребёнка больше подойдут пероральные формы. Конечно, это длительная кропотливая работа и для врача, и для пациента: для достижения стойкого эффекта АСИТ-терапия должна проводиться не менее 3 лет, зато потом о проблеме можно будет забыть на 15-20 лет.