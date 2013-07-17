Во Владивостоке построят новый больничный городок

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел совещание по вопросам строительства больничного городка во Владивостоке. Он разместится в районе Второй речки.

Согласно проекту, здесь планируется построить четыре медицинских учреждения - современную психиатрическую больницу на 550 коек, противотуберкулезный и наркологический диспансеры, а также инфекционную больницу. Психиатрическую больницу построят за счет федерального бюджета, остальные три учреждения – по программе государственно-частного партнерства.

Как доложили Губернатору, в настоящий момент проект оценивают проектировщики. Это займет около трех недель. Ввести в эксплуатацию комплекс планируется в 2016 году, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Глава региона дал поручение создать рабочую группу, которая проработает договор о концессии с инвестором и прочие вопросы. В нее войдут представители департаментов здравоохранения, земельных и имущественных отношений, градостроительства, а также правового департамента.

«Наша задача – сделать медицинскую помощь для приморцев качественной и доступной», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

ZRPRESS.ru, Владивосток.