Будущим мамам Владивостока расскажут и покажут

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая, ZRPRESS. 17 мая в Родильном доме № 2 - бывший пятый - состоится день открытых дверей, посвященный «Международному дню семьи».

Пригашаются все желающие. Особенно будущие молодые мамы и папы. Это действительно уникальная возможность побеседовать с заведующими отделениями, с главным врачом. Также будет проведена небольшая экскурсия. И, наконец, самое главное - торжественная выписка малышей и подарки для новорожденных.

«Золотой Рог».