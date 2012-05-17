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Будущим мамам Владивостока расскажут и покажут
17 Мая 2012, 12:41 | Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 17 мая, ZRPRESS. 17 мая в Родильном доме № 2 - бывший пятый - состоится день открытых дверей, посвященный «Международному дню семьи».
Пригашаются все желающие. Особенно будущие молодые мамы и папы. Это действительно уникальная возможность побеседовать с заведующими отделениями, с главным врачом. Также будет проведена небольшая экскурсия. И, наконец, самое главное - торжественная выписка малышей и подарки для новорожденных.
«Золотой Рог».
Автор: Виталий Морозов
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