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Все дороги ведут в… баню
Учитывая крайне напряженный ритм городской жизни и, перефразируя известное изречение, можно сказать «Все дороги ведут в… баню»: никакой другой вид релакса не приносит столько удовольствия и пользы. В центр отдыха «Кедровая падь» приезжают и любители попариться с веничком, и поклонники турецкой бани: к услугам гостей - русская парная и восточный хамам.
Любители высокой температуры и влажности выбирают традиционную баню. Печка-каменка позволяет регулировать температуру, а душистые веники с настоями из лекарственных трав превращают парение в мощный ритуал омоложения и оздоровления. Что же касается хамама, то он выложен натуральным целебным нефритом и оснащен финскими парогенераторами и прочим спецоборудованием. Естественное приложение к мягкому, комфортному, сливочно-молочному пару - профессиональный мыльный массаж, фирменная процедура любого хамама.
Здесь хорошо отдыхать семьями и дружными компаниями, причем нередко гости заказывают обе бани одновременно и встречаются в уютной зоне отдыха с мягкими диванами, обеденным столом, бассейном и джакузи. В промежутках между походами в парную - бильярд, после отдыха - богатый выбор блюд из мясного кафе с летней террасой, а для тех, кому захочется продлить удовольствие от 100-процентного релакса, - уютный мини-отель.
Центр отдыха “Кедровая падь”: Владивосток, ул. Маковского, 103а, тел.: (423) 238-65-28, 238-65-30, 238-65-32.
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