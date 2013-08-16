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Из мира капельниц – в мир мечты

16 Августа 2013, 16:13 | Владивосток

Приморские дети из центра реабилитации Краевого детского онкологического центра поучаствовали в создании мультфильма о самолетах

Во Владивостоке прошла эксклюзивная презентация одной из новых серий второго эпизода уникального анимационного сериала «Краткая история авиации». Это первый в мире сериал об авиации, авторами которого стали пациенты детских онкологических отделений клиник в разных регионах России.

Серия под названием «Летающие врачи», рассказывающая о медицинских самолетах и нелегких буднях санитаров, спасающих жизни людей в различных опасных условиях, была создана маленькими пациентами профильного отделения краевого онкологического центра вместе с режиссерами-педагогами санкт-петербургской Студии анимации «Да!», существующей уже 5 лет, и при поддержке партнерского благотворительного фонда «Сохрани жизнь».

В реабилитационном отделении центра сейчас находится 42 ребенка, перенесших онкотерапию, и почти все из них приняли участие в этой творческой акции. Сначала ребята изучали сценарий мультика, разбирались в сюжете и перечне действующих лиц. Потом вместе с аниматорами Студии «Да!» рисовали своих героев, а также фон и обстановку, в которой «живут» мультяшные персонажи. Наиболее увлекательной частью процесса были непосредственно сама анимация, когда дети двигали вырезанные фигурки под камерой, и озвучка героев. Монтаж и другие технические работы выполнили наставники из Студии.

В творческом процессе принимали участие дети от 3 до 15 лет, но больше всего рисование мультфильма захватило ребят в возрасте 6-12 лет.

«Дети из центра очень заинтересовались темой авиации и теперь легко могут отличить один самолет от другого, - рассказывает художник-аниматор и педагог Студии «Да!» Анна АЛТУХОВА. – Причем их московские сверстники,  привыкшие к современным развлечениям, поначалу отнеслись к созданию мультиков как к не самому интересному занятию. Приморцы же сразу были очень открыты к этому делу и общению с нами. Для больных детей очень полезно работать с глиной, приятным натуральным материалом, потому что зачастую им не хватает тактильных ощущений. Да и в целом, когда ты что-то делаешь руками, то лучше себя чувствуешь.

Никита РЫБАКОВ находится в центре вторую неделю, но период лечения продолжается уже год. Делясь впечатлениями от акции, мальчик рассказал, что ему очень понравилось рисовать мультфильм и общаться с другими ребятами и педагогами Студии «Да!». Его мама Лена подтвердила, что занятия творчеством помогают легче переносить терапию и делают обстановку в центре менее «больничной».

Посмотреть на результат творчества своих детей пришли многие родители. Премьера шестиминутного мультфильма, который рисовался на протяжении целых восьми дней по несколько часов, всем понравилась. Иначе и быть не могло – ведь он повествовал о мечте, небе, благородном труде врачей. А главное, к его созданию приложили руки сами ребята.

«В процессе лечения очень важно сохранить стремление детей к выздоровлению, желание жить, и такая уникальная арт-терапия помогает им в этом, - выступила с приветственным словом  Наталья СОЛОВЬЕВА, начальник отдела КСО и социальной отчетности компании «Трансаэро», организатора данной акции. - Если по-настоящему приложить все усилия, то любой ребенок, какая бы болезнь у него ни была, выздоровеет».

Людмила Михайловна МИНКИНА, врач онкогематолог высшей категории и руководитель краевого детского онкологического центра, осветила некоторые моменты работы благотворительного фонда «Сохрани жизнь» и поделилась планами на будущее: «Период реабилитации после перенесенного химио-терапевтического лечения в стационаре максимально проходит здесь, в нашем центре, и его можно охарактеризовать как санаторно-курортный. В процесс реабилитации вовлечены врачи, которые проводят лечение, психологи, занимающиеся и с родителями и с детьми, и фонд «Сохрани жизнь». Наш онкологический центр работает только третий год, но мы постоянно устраиваем для детей разные мероприятия - с ними работали приморские художники, мы проводим для ребят музыкальную терапию, различные творческие встречи. Надеемся, что рисование мультфильма – это не последняя акция «Трансаэро», и в будущем появятся другие благотворители, которые помогут нам возвращать больных деток в мир мечты.

Юлия ХАМАГАНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Юлия Хамаганова
Теги: акции  рак  кино  лечение 






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