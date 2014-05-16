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Во Владивостоке детей научили правильно питаться
Интерактивный семинар о правильном питании состоялся в гимназии № 1 15 мая во Владивостоке. В рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты детей, специалисты по эндокринологии рассказали школьникам, как правильно питаться, чтобы в будущем защитить себя от серьезных проблем со здоровьем.
О том, нужно ли завтракать, сколько раз в день принимать пищу и как не допустить ожирения, семиклассникам рассказала врач-эндокринолог Краевой клинической больницы № 2 Ольга Валикова.
- Еда должна не просто насыщать и приносить удовольствие. Нужно следить за тем, чтобы пища была не только вкусной, но и полезной. Надо четко осознавать, что мы в ответе за то, что и как мы едим. Все начинается с детства. Если ребенок привык переедать, питаться одними сладостями, перекусывать гамбургерами и бутербродами, то во взрослой жизни у него обязательно возникнут проблемы.
Неправильное питание может привести к ожирению, которое, в свою очередь способствует развитию сахарного диабета, болезней желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. По данным Института питания РАМН, 54 % россиян имеют лишний вес, а 25-30 % уже страдают ожирением. Изменить эту печальную статистику может помочь только проведение профилактических мероприятий. Именно поэтому медики решили начать прививать культуру здорового питания со школьной скамьи.
Непосредственное участие в семинаре принимали и сами ребята. Они не только с интересом слушали и обсуждали все рекомендации врача, но и отвечали с помощью специальных пультов на предложенные вопросы.
- Никогда бы не подумал, что съесть стакан семечек – это почти то же самое, что съесть за раз целую пачку сливочного масла, - поделился своими впечатлениями тринадцатилетний Миша Федосов. - Зато я узнал, что завтракаю почти всегда правильно. Конечно, теперь буду стараться следить за своим питанием и есть поменьше чипсов и шоколадок.
Светлана ПРУДНИКОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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А в других школах проводить не нужно? Или все дети у нас в гимназии №1 учатся?