Во Владивостоке детей научили правильно питаться

Интерактивный семинар о правильном питании состоялся в гимназии № 1 15 мая во Владивостоке. В рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты детей, специалисты по эндокринологии рассказали школьникам, как правильно питаться, чтобы в будущем защитить себя от серьезных проблем со здоровьем.

О том, нужно ли завтракать, сколько раз в день принимать пищу и как не допустить ожирения, семиклассникам рассказала врач-эндокринолог Краевой клинической больницы № 2 Ольга Валикова.

- Еда должна не просто насыщать и приносить удовольствие. Нужно следить за тем, чтобы пища была не только вкусной, но и полезной. Надо четко осознавать, что мы в ответе за то, что и как мы едим. Все начинается с детства. Если ребенок привык переедать, питаться одними сладостями, перекусывать гамбургерами и бутербродами, то во взрослой жизни у него обязательно возникнут проблемы.

Неправильное питание может привести к ожирению, которое, в свою очередь способствует развитию сахарного диабета, болезней желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. По данным Института питания РАМН, 54 % россиян имеют лишний вес, а 25-30 % уже страдают ожирением. Изменить эту печальную статистику может помочь только проведение профилактических мероприятий. Именно поэтому медики решили начать прививать культуру здорового питания со школьной скамьи.

Непосредственное участие в семинаре принимали и сами ребята. Они не только с интересом слушали и обсуждали все рекомендации врача, но и отвечали с помощью специальных пультов на предложенные вопросы.

- Никогда бы не подумал, что съесть стакан семечек – это почти то же самое, что съесть за раз целую пачку сливочного масла, - поделился своими впечатлениями тринадцатилетний Миша Федосов. - Зато я узнал, что завтракаю почти всегда правильно. Конечно, теперь буду стараться следить за своим питанием и есть поменьше чипсов и шоколадок.

Светлана ПРУДНИКОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.