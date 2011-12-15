Меморандум поможет развитию медицинского туризма

Подписан меморандум о взаимопонимании между Пусаном и Владивостоком, с помощью которого, в частности, можно развивать сотрудничество в области медицинского туризма.

На лечение в Пусан приезжают тысячи пациентов из разных стран, более 30 процентов из которых уже сегодня составляют представители Дальнего Востока России и Владивостока.

Развитие медицинского туризма, учитывая высокий уровень корейского здравоохранения и приемлемый, в сравнении с другими странами Азии и Европы, ценовой спектр оказываемых услуг, может стать едва ли не основным в сотрудничестве двух городов-побратимов.