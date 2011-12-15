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Меморандум поможет развитию медицинского туризма
15 Декабря 2011, 00:44 | Владивосток
Подписан меморандум о взаимопонимании между Пусаном и Владивостоком, с помощью которого, в частности, можно развивать сотрудничество в области медицинского туризма.
На лечение в Пусан приезжают тысячи пациентов из разных стран, более 30 процентов из которых уже сегодня составляют представители Дальнего Востока России и Владивостока.
Развитие медицинского туризма, учитывая высокий уровень корейского здравоохранения и приемлемый, в сравнении с другими странами Азии и Европы, ценовой спектр оказываемых услуг, может стать едва ли не основным в сотрудничестве двух городов-побратимов.
Автор: Юрий Рогов
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