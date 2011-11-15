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Игорь ПУШКАРЕВ оценил ремонт в больнице № 3 в пос. Трудовом
Глава города Игорь ПУШКАРЕВ в ходе рабочей поездки оценил качество ремонта, который проведен в больнице № 3, расположенной в поселке Трудовом.
Масштабные работы здесь шли на протяжении двух последних лет: устанавливали пластиковые окна, утепляли и красили стены, заново перекладывали пол, обновляли лестницы, обустраивали регистратуру, дневной стационар, кабинеты врачей. Больница, которая до этого не ремонтировалась в течение 45 лет, сейчас приобрела совершенно новый облик.
Также в ГКБ № 3 на средства, выделенные из бюджета города, было закуплено новое оборудование: рентген-комплекс, флюорограф, анализаторы крови, микроскоп и всё необходимое для операционной и процедурного кабинета. В ходе визита Игорь Пушкарёв также пообщался с персоналом больницы и пациентами. Мэра интересовало их мнение о тех изменениях, которые произошли в лечебном учреждении, а также пожелания и замечания.
«Изменения, которые произошли в этой больнице, видны всем, - прокомментировал мэр Владивостока, - после ремонта здесь стало на три тысячи пациентов больше. Это говорит о том, что жители поселка, которые раньше обращались в частные клиники или ездили во Владивосток, теперь ходят сюда. Но с другой стороны, это и дополнительная нагрузка на персонал. Многие пациенты жалуются, что трудно попасть на прием к узкому специалисту, сложно дозвониться в регистратуру. Поэтому мы приняли решение расширять больницу, дополнительно привлекать врачей, медсестер, администраторов».
Напомним, с нового года городские больницы, поликлиники, роддома переходят на баланс администрации Приморского края. По словам главы города, их передадут в хорошем материально-техническом состоянии, что во многом станет основой их дальнейшего развития.
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