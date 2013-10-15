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18 школьников, госпитализированных после пробы Манту в Приморье, пройдут реабилитацию во Владивостоке
В результате превышения дозировки в сотни раз детский организм получил токсическую дозу, и как отреагирует на это иммунная система – спрогнозировать сложно.
Пострадавшие школьники, которые до сих пор находились под наблюдением медиков в Арсеньеве, сегодня переводятся во Владивосток, сообщает пресс-служба администрации Приморского края. Дети будут размещены в отделении медицинской реабилитации и консультативной диагностики Приморского детского краевого клинического туберкулезного диспансера.
«Во Владивосток будут переведены 17 школьников, которые до этого находились в реабилитационном центре «Айболит», а также один ребенок, которого наблюдали специалисты Арсеньевской городской больницы, - рассказала Елена ИБРАГИМОВА, представляющая департамент здравоохранения Приморского края. - Во Владивостоке ребята пробудут в течение двух недель. Все это время школьников будут наблюдать фтизиатры, а также специалисты Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи».
Напомним, что в конце прошлой недели 11 пострадавших детей были отправлены в Москву в НИИ фтизиопульмонологии имени Сеченова. Всего в Новосысоевке 8 октября токсическую дозу в результате неправильно проведенных проб Манту получили 45 человек.
В настоящее время, по словам специалистов, здоровью детей ничего не угрожает, их самочувствие стабильное. Но все они должны находиться под наблюдением врачей, как минимум, в течение месяца, считает Станислав ПЕТРОВСКИЙ, представитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, поскольку это первый подобный случай в истории туберкулинодиагностики, и последствия для детского организма предсказать невозможно.
Ирина ГОРДЕЕВА.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
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