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Курильщикам во Владивостоке предлагали обменять сигареты на гематоген (фото)
С 12 по 14 сентября на территории Парка Победы проходит антитабачная акция, призывающая жителей к борьбе с курением и здоровому образу жизни, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Акция «Победная воля», приуроченная к 71-й годовщине окончания Второй мировой войны, организована общественным объединением «Волонтеры-медики Приморья» совместно со специалистами МКУ «Молодежный ресурсный центр» и Владивостокского центра здоровья взрослых и детей.
С 16:00 до 20:00 на территории парка волонтеры в форме советских военнослужащих времен Второй мировой войны предложат вам обменять свои сигареты на гематоген, а также расскажут, как можно бороться с никотиновой зависимостью. Цель акции – пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня мотивации и помощи населению к отказу от курения, а также распространение необходимой для этих целей информации.
«Мы не только пропагандируем идею отказа от вредных привычек, но и сообщаем горожанам о том, что у нас уже давно действует Центр «Здоровье», в котором каждый житель приморья может пройти бесплатное медицинское обследование и выявить состояние своего здоровья» - сообщает координатор общественного движения «Волонтеры-медики Приморья», Илья Кропачев.
По статистике, в России от болезней, вызванных курением, ежегодно умирают более 800 тысяч человек. Бороться с ужасающей статистикой призывают организаторы акции «Победная воля». Они проводят параллель между мужеством предков, победивших во Второй мировой, и современным человеком, способным овладеть собой и победить вредную привычку.
Полина ЛАПИНА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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robertmels18:01, 15.09.2016#
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