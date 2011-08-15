Что делать, если, отведав морепродуктов, вы почувствовали недомогание?

Консультирует Ирина ЕФРЕМОВА, аллерголог-иммунолог медицинского центра «Асклепий»:

Причин может быть несколько. Первая - некачественный, несвежий продукт (в этом случае мы имеем дело с классическим пищевым отравлением); вторая - переедание (когда организм не в состоянии переварить такое количество белка, особенно если есть нарушения в работе пищеварительной системы); третья причина - аллергическая реакция (здесь уже доза не имеет значения - достаточно одного кусочка).

Симптомы могут быть различными: диарея, тошнота, жидкий стул, боли в животе, слабость вследствие интоксикации, озноб, возможно повышение температуры тела, зуд и покраснения на коже, першение в горле или отёк горла и т. д. Хочу отметить, что истинная аллергическая реакция, как правило, встречается у людей, которые имеют к этому склонность, у которых аллергия в течение жизни уже давала о себе знать. Таким людям нужно соблюдать осторожность, особенно если вы имеете дело с незнакомым продуктом.

Чаще всего приходится иметь дело со вторым вариантом - переедание. Дело в том, что морепродукты богаты белками, и организм может не справиться с такой работой, если у вас есть проблемы с пищеварением - например, гастрит, нарушения в работе поджелудочной железы, да и печень может быть выключена из работы алкоголем или лекарственными препаратами, которые вы употребляли накануне. Поэтому постарайтесь не переедать.

Если вы почувствовали лёгкое недомогание, рекомендуется принять антигистаминное средство, энтеросорбент и ферментный препарат, чтобы помочь своему желудочно-кишечному тракту. В течение недели рекомендуется обильное питьё (чтобы снять интоксикацию) и умеренное питание без излишеств. Если самочувствие ухудшается, обязательно обратитесь к врачу.

И ещё одно важное замечание: детям до 3-х лет морепродукты давать не рекомендуется.