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Белок из морских глубин
Бархатный сезон - самое время полакомиться свежевыловленными морепродуктами. Как их правильно готовить и хранить, чем они полезны для организма и какие опасности в себе таят, какие районы больше подходят для любительского лова, рассказывают специалисты ТИНРО-Центра.
Чаще всего объектом любительского лова в Приморье становятся гребешки, мидии, спизулы, кальмары, креветки, морские ежи - о них и будем вести разговор.
НЕ ТОЛЬКО ВКУСНО, НО И ПОЛЕЗНО
Морепродукты иногда называют кладезем здоровья, и с этим трудно поспорить. Моллюски, например, улучшают работу сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, снижают уровень холестерина, укрепляют иммунитет, обладают сорбирующими свойствами (а значит, помогают обезвреживать токсины). Полезные вещества, содержащиеся в икре морских ежей, ускоряют метаболизм в печени, восстанавливают нарушенную формулу крови, тонизируют организм и замедляют естественное старение, препятствуют появлению раковых опухолей, регулируют процессы тромбообразования и тоже борются с токсинами. Поэтому неудивительно, что все перечисленные морепродукты используются специалистами ТИНРО-Центра в производстве уникальных биологически активных добавок.
Но это ещё не всё. Морепродукты содержат крайне мало жиров и легко усваиваются организмом (например, белки кальмара могут усваиваться более чем на 90%). Вот почему их часто включают в состав всевозможных диет.
КОМУ ОСОБЕННО ПОЛЕЗНЫ МОРЕПРОДУКТЫ?
• страдающим от ожирения;
• людям с заболеваниями щитовидной железы и йододефицитом;
• гипертоникам и страдающим атеросклерозом;
• людям с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, а также тем, кто страдает от хронических гастритов и колитов;
• пациентам с тромбофлебитом и варикозным расширением вен.
КАК ПРАВИЛЬНО ГОТОВИТЬ
«Гребешки, мидии, креветки варят в кипятке не более 3-5 минут, - рассказывает Наталья КУПИНА, ведущий научный сотрудник лаборатории проблем рационального использования гидробионтов. - При более длительном кипячении полезные вещества выделяются в бульон, а мясо становится очень плотным и даже жестким. Свежевыловленный тихоокеанский кальмар также нельзя употреблять в пищу сразу - только после заморозки на сутки при температуре -18°С, либо после 3-5 минут варки при температуре +60°С. Дело в том, что в местных кальмарах обнаружены незримые глазу паразиты, которые могут нанести серьезный вред здоровью. Остальные морепродукты тоже желательно варить, чтобы избежать попадания в организм большого количества типичных бактерий, обитающих в водоёмах. Культура употребления морепродуктов сырыми в России развита очень слабо. В некоторых ресторанах могут предложить свежевыловленные морепродукты, но только под специфическим очень острым соусом, который убивает эти бактерии».
В летний период в обычных условиях срок хранения морепродуктов не должен превышать 6 часов. Лучше всего хранить их в мелкорубленом льду. Если улов оказался слишком большим, и вы не успели приготовить и употребить в пищу все выловленные морепродукты, не расстраивайтесь - можно заморозить. Кстати, при заморозке они не теряют своих полезных свойств и пищевой ценности, а при консервировании наблюдаются минимальные потери.
ОСТОРОЖНОСТЬ НЕ ПОВРЕДИТ
Чем ещё могут быть опасны морепродукты? «Во-первых, фикотоксинами - эти вещества образуются в результате жизнедеятельности определённых микроводорослей и являются серьезной угрозой для здоровья и даже жизни людей, - говорит Михаил СИМОКОНЬ, заведующий лабораторией прикладной экологии и токсикологии. - Но эти водоросли распространены в основном в тёплых водах. Случаев отравлений фикотоксинами при употреблении морепродуктов, добытых у побережья Приморского края, до сих пор зарегистрировано не было.
Во-вторых, моллюски могут накапливать тяжёлые металлы, радионуклиды и другие вредные вещества, причем до опасных концентраций, но преимущественно в жабрах (в съедобных частях - ноге и мантии - концентрация гораздо ниже). Конечно, в районах с высоким антропогенным воздействием, например, возле выброса стоков, канализации, рядом с промышленными объектами, портами и в районах активного судоходства вода сильно загрязнена, и гидробионты также подвержены этому негативному воздействию, поэтому добывать их там и использовать в пищу не рекомендуется».
Если вы добываете морепродукты самостоятельно, лучше делать это на Ливадийском или Хасанском побережье, рядом с островами Попова, Рейнеке, Рикорда. В проливе Босфор Восточный, как в зоне активного судоходства и антропогенного прессинга, такой лов нежелателен.
Приобретая свежие морепродукты, будьте особенно внимательны. «Живые здоровые двустворчатые моллюски плотно закрыты и реагируют на внешнее воздействие, - отмечает Наталья Купина. - Раскрытые уже мертвы, и есть их нельзя. Слишком долго хранившиеся кальмар и креветка имеют специфический неприятный запах. Мантия кальмара должна быть белого цвета: желтый оттенок означает, что уже произошло окисление».
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