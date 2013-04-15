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Хоспису в Приморье — быть
Приморская администрация рассмотрит несколько вариантов помещений для хосписа, сообщил автор инициативы врач анестезиолог-реаниматолог Андрей ДЕНЕЖ. Впервые за десять лет упорной борьбы за хоспис в решении проблемы наметились серьезные сдвиги.
Департамент здравоохранения Приморского края предложит на выбор несколько помещений для размещения хосписа во Владивостоке. По итогам субботней встречи, посвященной этому вопросу, вице-губернатор Ирина ВАСИЛЬКОВА дала соответствующее поручение крайздраву.
По словам Андрея Денежа, наиболее подходящим вариантом является структурное подразделение на 30 коек одного из стационаров в пригороде Владивостока. Он добавил, что в ближайшее время постарается лично осмотреть все предложенные варианты, затем профильному вице-губернатору будет предоставлена информация о выбранном здании и конкретных параметрах будущего хосписа, после чего предложение передадут на рассмотрение губернатору, сообщает "Владмедецина".
Если глава региона даст согласие, то в ближайшее время будет издан приказ департамента здравоохранения, регламентирующий работу хосписа, а краевые депутаты, которые уже заявили о своей готовности выделить средства на эти цели, внесут соответствующие поправки в краевой бюджет.
«Сейчас у меня появилась надежда, что хоспису в Приморье быть. По крайней мере, впервые за десять лет я наладил максимально близкий диалог с властью, которая начинает оказывать содействие в деле создания хосписа»,- подчеркнул Андрей Денеж.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
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