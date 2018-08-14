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ДВФУ получил право проводить клинические испытания медицинских изделий и лекарств
Информация о включении вуза в соответствующий перечень медицинских организаций размещена на официальных сайтах Министерства здравоохранения Российской Федерации и Росздравнадзора.
Как пояснили в Медицинском центре ДВФУ, в соответствии с законодательством любые изделия медицинского назначения, предлагаемые компаниями-разработчиками — от дезинфицирующих салфеток до позитронно-эмиссионных томографов — могут использоваться в здравоохранении только после государственной регистрации. Обязательным требованием для этого являются успешные клинические испытания, которые отныне разрешено проводить в ДВФУ.
Также университет может принимать заказы на клинические исследования лекарственных препаратов. Подобные испытания проводятся, чтобы установить безопасность и эффективность новых лекарств, подобрать оптимальные дозировки, изучить возможность расширения медицинского применения и выявить ранее неизвестные побочные действия.
Проректор по медицинским вопросам — директор Школы биомедицины ДВФУ Юрий Хотимченко отметил, что право на проведение клинических испытаний и исследований является признанием высокого уровня и потенциала медцентра ДВФУ и университета в целом. Этот шаг позволит дальневосточным ученым ускорить внедрение новых медицинских технологий в клиническую практику.
«Дальний Восток обладает уникальными ресурсами для создания и производства лекарств, поэтому право на проведение клинических исследований препаратов для нас очень важно. Это позволит нам углубить работу в области поиска новых биологически активных соединений и создания на их основе эффективных препаратов», — добавил Юрий Хотимченко.
По вопросам клинических испытаний изделий медицинского назначения и исследований лекарственных препаратов можно обращаться по тел.: + 7(423)223-00-00 (доб. 3555), mc@dvfu.ru (заместитель главного врача Медицинского центра ДВФУ Савченко Светлана Владимировна).
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