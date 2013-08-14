Профессиональный подвиг приморского стоматолога

Сегодня приморская стоматология известна далеко за пределами региона, и в этом заслуга врачей Стоматологического центра «Аист». Они многократно занимали призовые места на всероссийских конкурсах профессионального мастерства. Совсем недавно серебряную награду с Чемпионата России по дентальной имплантации привезла Ирина АХМЕТХАНОВА. Но это не предел, говорит директор клиники Вячеслав КОНОНОВ, заслуженный мастер спорта СССР, кандидат педагогических наук.

- В этом году чемпионат проводился в Грозном. Первое место было отдано чеченскому имплантологу. Когда объявили результаты, я обрадовался и в то же время огорчился, как ребенок. Да, второе место на всероссийском профессиональном чемпионате – это большое достижение. Ирина подтвердила свое мастерство, развеяв предположения скептиков о том, что третье место на Чемпионате России 2011 года – это случайность. В то же время появился повод принять участие в следующем чемпионате. Мы постоянно движемся вперед и не собираемся останавливаться на достигнутом.

- Что нужно сделать для победы?

- Прежде всего нужно подобрать пациента с очень сложной клинической ситуацией. Для этого необходимо время. В прошлый раз (см. «ЗР» № 31) мы говорили о подготовке к имплантации, о факторах, которые влияют на приживаемость импланта. Однако важно понимать, что конечная цель имплантации – это протезирование зубов, это создание максимально комфортных условий для восстановления жевательной функции. Поэтому имплантолог в нашей клинике никогда не работает в одиночку. Еще на этапе подготовки к операции Ирина в обязательном порядке консультируется с ортопедом и зубным техником. Вместе они решают общую задачу – подобрать оптимальную конструкцию, рассчитывают нагрузку на импланты, определяют количество имплантов и место их установки. Поэтому ситуации, когда хирург поставил импланты, а ортопед отказывается на них работать, в нашей клинике исключены. И именно поэтому дипломы всероссийского чемпионата по дентальной имплантации за второе место вместе с Ириной Ахметхановой были вручены ортопеду Сергею ИГНАТЬЕВУ и зубному технику Татьяне ДЕРЕВЯНКО. Таковы правила чемпионата.

Хочу, чтобы пациенты поняли: иметь дело с имплантологом, который прибыл с чемоданчиком, получил информированное согласие клиента на операцию, поставил имплант и не несет никакой ответственности за конечный результат, - опасно! Ведь главное в нашей работе – не просто поставить имплант, а довести работу до конца. Большую роль здесь играет бригадный подход, умение специалистов работать в команде. И если вы, как пациент, столкнулись с ситуацией, когда имплантолог снимает с себя ответственность, перекладывая вину на зубного техника, или наоборот, из такой клиники можно сразу уходить без сожалений.

- Что ожидает пациента после операции?

- В нашей клинике всем пациентам после операции назначаются физиотерапевтические процедуры для улучшения кровообращения в челюстно-лицевой области. Это помогает снять возможные отеки, неприятные ощущения и ускорить приживление импланта. Кроме того, пациент должен строго соблюдать предписанный режим и все рекомендации врача. При таком подходе приживаемость имплантов приближается к 100%. Поскольку биологические процессы, происходящие в организме, индивидуальны, период приживления может варьироваться от 3,5 месяцев до 2 лет. Это зависит от плотности костной ткани, от возраста пациента, генетических факторов, наличия системных заболеваний и других факторов.

- Каким образом врач определяет, прижился имплант или нет?

- На самом деле это не так просто. Бывает, что пациент не испытывает болевых ощущений, и рентгенографическое исследование не выявляет патологии, но процесс приживления не завершен, имплант сохраняет подвижность, а при протезировании это недопустимо. Поэтому, чтобы повысить точность диагностики, мы приобрели специальный аппарат – Periotest, который определяет степень подвижности импланта и помогает имплантологу принять единственно верное решение. Если имплант прижился, врач устанавливает формирователи десны и передает пациента ортопеду. Хочу отметить, что в нашей клинике формирователи десны пациент получает бесплатно, в качестве бонуса.

- Какие еще факторы влияют на конечный результат?

- Крайне важен уровень профессиональной подготовки всех специалистов, которые участвуют в процессе имплантации и последующего протезирования. Вот уже 13,5 лет в нашей клинике работает Бронислав СЕДЫХ, стоматолог-ортопед высшей категории. Общий стаж его трудовой деятельности – 32 года, в Стоматологическом центре «Аист» через его золотые руки прошло более 4 тысяч пациентов, в том числе было выполнено 415 работ на имплантах. Благодаря огромному опыту Седых способен решить любую, даже самую сложную, задачу и может просчитать наперед, как будет работать зубной протез в процессе эксплуатации, что очень важно для пациента. В этом году Седых стал участником всероссийского чемпионата среди стоматологов-ортопедов, и, по предварительным данным, его работа вышла в финал. Заключительный этап чемпионата будет проводиться в конце сентября во Владивостоке, и мы очень надеемся, что Бронислав Алексеевич займет самое что ни на есть достойное место. Сергей Игнатьев моложе, он пришел в нашу клинику позже, но уже успел завоевать звание чемпиона России 2009 года среди стоматологов-ортопедов.

Наши зубные техники – виртуозы своего дела, зачастую даже специалисту бывает трудно отличить изготовленные ими протезы от естественных зубов. Татьяна Деревянко – почетный лауреат чемпионата России 2012 года среди зубных техников. Слаженная работа высококлассных специалистов с большим опытом, вооруженных современной аппаратурой, и обеспечивает успех протезирования в Стоматологическом центре «Аист».

По вопросам имплантации и протезирования зубов обращайтесь по телефонам: (423) 242-42-96, 245-13-75. Консультация бесплатная. В августе и сентябре у нас скидки. Стоимость установки одного импланта южнокорейского производства – 15000 руб.

О том, как формируются наши цены и почему мы можем делать скидки, читайте в следующем номере "Золотого Рога".

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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