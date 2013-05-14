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Жителям Владивостока расскажут о ВИЧ-инфекции

14 Мая 2013, 16:12 | Владивосток

17 мая в краевом центре пройдет акция «Цените жизнь», где горожане смогут получить ответы на все интересующие их вопросы об опасной инфекции и сдать анализ крови на ВИЧ.

Акция приурочена к Международному дню памяти умерших от СПИДа – этот день отмечается в третье воскресенье мая. На сегодняшний день в мире насчитывается более 30 млн людей, зараженных ВИЧ. В Приморском крае каждый месяц регистрируется порядка 70 новых случаев ВИЧ-инфекции (в том числе во Владивостоке – 30). Чаще всего заражение вирусом иммунодефицита человека происходит при половом контакте и при внутривенном введении психоактивных веществ.

Медицинская статистика говорит о том, что в последние годы эпидемия ВИЧ смещается в более старшие возрастные группы – от 30 до 40 и от 40 до 50 лет, в Приморье есть и такие случаи, когда вирус иммунодефицита впервые диагностируется у 60-летних.

Сегодня ВИЧ – уже не приговор. Современные лекарственные препараты не могут полностью уничтожить вирус, но могут остановить его размножение. Если ВИЧ-инфекцию своевременно диагностировать и соблюдать все рекомендации врача по приему лекарств и образу жизни, она превращается в хроническое заболевание, с которым человек может жить десятилетиями и даже – рожать здоровых детей. При проведении современной терапии, начиная с раннего срока беременности, вероятность рождения здорового ребенка у ВИЧ-инфицированных родителей составляет порядка 98%.

Организаторами акции выступают городская администрация совместно с Владивостокским клинико-диагностическим центром и СПИД-центром краевой клинической больницы № 2. Специалисты проконсультируют всех желающих и дадут рекомендации по профилактике ВИЧ. Здесь же будет организован мобильный пункт, где можно будет бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Чем раньше будет диагностирована ВИЧ-инфекция, тем выше эффективность лечения, говорят врачи.

Начало акции - в 14.00 на Набережной Цесаревича.

Тем, кто не сможет принять участие в акции, специалисты напоминают, что сдать анализ крови на ВИЧ можно в любой поликлинике, стационаре, женской консультации Приморского края, причем, бесплатно по полису ОМС неограниченное количество раз.

На фото: Красная ленточка - международный символ борьбы со СПИДом.

Елена ВОЛКОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Елена Волкова
Теги: профилактика  здоровье  акция  заболевания  ВИЧ-инфекция  СПИД 



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