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Брать с пациента деньги за лечение с использованием стволовых клеток неэтично
Использование стволовых клеток во врачебной практике не имеет под собой достаточной доказательной базы, а брать с пациента деньги за инъекции стволовых клеток неэтично, заявили американские специалисты.
В последнее время новостные ленты буквально пестрят сообщениями об испытаниях стволовых клеток (напомним, они являются универсальными предшественниками клеток всех органов человека). Специалисты разных стран обсуждают перспективы применения стволовых клеток в онкогематологии и эндокринологии, в терапии сердечно-сосудистых заболеваний и патологий опорно-двигательного аппарата, при нарушениях нервной системы и в лечении бесплодия, для восстановления зрения и даже для выращивания зубов. Лечение стволовыми клетками многие называют технологией будущего, но ведущие учёные, публикуя отчёты о своих исследованиях, подчёркивают, что доказательство эффективности и безопасности нового метода займет долгие годы.
«Исследования стволовых клеток в США ведутся уже много лет, но в практической медицине они не используются, поскольку этот метод не имеет достаточного научного обоснования», – подчеркивает доктор Кармен ПУЛИАФИТО, декан Школы медицины им. Кека университета Южной Калифорнии.
«Брать с пациента деньги за лечение с использованием стволовых клеток неэтично, это просто авантюризм, – считает Владимир ЗЕЛЬМАН, профессор неврологии и нейрохирургии, заведующий клинической кафедрой анестезиологии Школы медицины им. Кека, действительный иностранный член РАН. – Существующие методы не апробированы и не имеют под собой достаточной доказательной базы. На сегодняшний день никто не может утверждать, что подобные инъекции безопасны, не дадут осложнений и побочных эффектов, существует опасность мутации и перерождения введённых стволовых клеток. Чтобы получить необходимые доказательства и отработать технологии, потребуется не один год напряжённой работы».
Олег ПАК, директор строящегося Медицинского центра ДВФУ, кандидат медицинских наук, нейрохирург высшей категории, соглашается с коллегой: «Возможно, за стволовыми клетками будущее, но сейчас использовать их во врачебной практике возможно только в порядке эксперимента. Требовать за это деньги с пациентов я считаю аморальным, поскольку последствия таких инъекций могут быть непредсказуемыми».
Кстати, совсем недавно, в январе 2012 года, в Китае был введён запрет на нелицензионное применение стволовых клеток при лечении пациентов и клинические исследования в этом направлении. Запрет продлится до июля, когда Китай начнет реализацию официальной годичной программы по развитию этого направления, сообщает агентство «Синьхуа». Министерство здравоохранения КНР также постановило, что отныне медицинские учреждения не имеют права взимать деньги за введение стволовых клеток.
Ирина ГОРДЕЕВА, "Журнал здоровья".
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