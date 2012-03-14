Ученые США рассказали владивостокцам о своем видении медицины XXI века

В самом конце прошлого года Владивосток посетили декан Школы медицины им. Кека университета Южной Калифорнии Кармэн ПУЛИАФИТО и его коллега Владимир ЗЕЛЬМАН, возглавляющий клиническую кафедру анестезиологии, профессор неврологии и нейрохирургии, действительный иностранный член РАН. Они выступили с публичными лекциями перед приморскими докторами и студентами, рассказав о своём видении медицины XXI века.

ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ УГРОЖАЮТ КУРЕНИЕ, АЛКОГОЛИЗМ, ФАСТ­ФУД И ГИПОДИНАМИЯ

«Если обратиться к мировой статистике, то мы увидим, что курение является основной причиной ранней смертности, – говорит доктор Пулиафито. – В среднем курильщики теряют 20 потенциальных лет своей жизни». Лидером по употреблению табака является Россия, где курят порядка 60% мужчин. Кармен выразил надежду на то, что теперь, с присоединением России к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и ростом цен на табачную продукцию, ситуация будет постепенно меняться в лучшую сторону.

Среди заболеваний, которыми страдает население нашей планеты, верхние строчки занимают рак, сердечно­сосудистые патологии, заболевания органов дыхания (в том числе хроническая обструктивная болезнь лёгких, которую часто называют «болезнью курильщиков») и диабет. Если же говорить о факторах риска, то здесь пальму первенства наряду с курением удерживают чрезмерное употребление алкоголя, неправильное питание и недостаток двигательной активности.

Доктор Пулиафито отметил, что в США самой распространённой причиной неэпидемиологических заболеваний является ожирение. И если употребление табака в США (в отличие от России) начиная с 1970­х годов планомерно сокращается (большую роль здесь сыграла государственная антитабачная кампания), то проблема избыточного веса только нарастает: с 1985 года число людей, страдающих ожирением, ежегодно увеличивается, это касается не только взрослых, но и детей.

Врачи бьют тревогу: ожирение не только является причиной таких заболеваний, как гипертония и диабет (число диабетиков тоже растёт с каждым годом), но служит препятствием для использования хирургических методов лечения. «Таких людей невозможно оперировать до тех пор, пока мы не добьёмся снижения веса, – подчёркивает Кармен. – Но сделать это не так просто. Зачастую приходится накладывать пациенту желудочный бандаж, чтобы сократить количество потребляемой пищи». Главными причинами роста числа людей, страдающих ожирением, доктор Пулиафито считает широкое распространение фаст-фуда и недостаток двигательной активности.

Увеличение продолжительности жизни, в целом являясь положительной тенденцией, в то же время имеет и обратную сторону: с возрастом возрастает вероятность развития старческого слабоумия и болезни Альц­геймера. И если в обществе увеличивается процент населения в возрасте старше 65 лет, распространённость этих заболеваний также возрастает. Это ещё один вызов, который бросает человечеству будущее.

Что же касается развития медицины в XXI веке, здесь доктор Пулиафито выделил три основных направления:

• совершенствование технологий ранней диагностики, позволяющих остановить развитие заболевания на начальном этапе (что особенно важно в онкологии);

• дальнейшее распространение хирургии малой инвазивности;

• персонализированная терапия (главный посыл: в каждом организме одна и та же болезнь протекает по-разному, и методы лечения, эффективные в одном случае, могут оказаться бесполезными в другом).

ГЕНОМ НАМ В ПОМОЩЬ

Владимир Зельман выступил с докладом «Геном человека и здоровье человека: 10 лет спустя». Доктор Зельман напомнил, что около 10 лет назад были опубликованы результаты международного научно-исследовательского проекта «Геном человека» (1990­2000 гг). Что он дал человечеству и каковы практические результаты?

Сегодня нам известны 19042 гена, принадлежащие Homo sapiens (раньше думали, что их порядка 120 тысяч). На уровне первичной структуры ДНК люди очень похожи друг на друга – по последним подсчётам, наша общность оценивается в 99,5­99,6%. Казалось бы, это очень высокий показатель, но учитывая размер генома – порядка 6 млрд пар оснований – мы можем вычислить, что индивидуальный генетический код формируют порядка 24 млн пар оснований, а значит, количество вариаций просто огромно.

Доктор Зельман отметил, что с каждым годом растёт список патологий, имеющих генетическую основу – от аутоиммунных заболеваний до нарушений обмена веществ при диабете. Генетика опухолей совершила за последние десять лет огромный скачок. Раньше считалось, что клетка перестаёт нормально функционировать и становится злокачественной в результате мутации. Но оказалось, что для этого необходимо от 5 до 20 последовательных мутаций, и зачастую в организме срабатывают защитные механизмы, препятствующие развитию подобных патологий.

К сожалению, онкологические заболевания получают сегодня всё большее распространение во всём мире. Не исключено, что каждый третий житель планеты в течение жизни заболеет тем или иным видом рака. Почему? Эпигенетика (наука об изменении генетического статуса под воздействием факторов окружающей среды) показывает, что экологическая обстановка на планете Земля не улучшается, скорее, наоборот. Поэтому такое важное значение имеет разработка препаратов, блокирующих процесс перерождения клеток и развития опухолей.

«Проект по изучению человеческого генома стал уникальным по важности и по интенсивности его осуществления, – отмечает Владимир Зельман. – То, что когда-то кустарным способом делали отдельные исследователи, сегодня приобрело глобальный характер: человеческий геном стал проектом учёных всего мира. Был совершён масштабный технологический прыжок. И если раньше цена определения последовательности ДНК составляла порядка 10 млн долларов, то сегодня она измеряется тысячами долларов».

Но впереди ещё огромное поле для исследований. Начиная проект, учёные рассчитывали выяснить, какие гены отвечают за развитие основных заболеваний, надеялись, что смогут разработать механизмы, блокирующие или выключающие «вредные» гены (либо стимулировать «хорошие» гены, которые будут протектировать или замещать функцию «вредных»). Но оказалось, что всё не так просто. Одна и та же мутация у разных людей может приводить к различным заболеваниям. В то же время несколько различных мутаций могут быть причиной одной болезни. Поиск механизмов контроля тоже сопряжён с определёнными трудностями.

«Чем больше мы узнаём, тем лучше понимаем, как ничтожны наши знания, – это высказывание Сократа очень точно характеризует результаты исследования человеческого генома, – говорит доктор Зельман. – Эти десять лет не дали ответов на все наши вопросы: они показали, что делать дальше, в каком направлении надо двигаться».

Остаётся только добавить, что Школа медицины им. Кека стала официальным партнёром Дальневосточного федерального университета в создании медицинского центра на острове Русском. В будущем планируется обмен студентами и преподавателями, использование дистанционного обучения и телемедицинских технологий.

Елена ЗАЙЦЕВА, "Журнал здоровья".