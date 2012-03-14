Не стоит бояться детского гинеколога

- Дочке четыре с половиной года, беспокоят обильные выделения белого цвета. Педиатр посоветовал нам обратиться к детскому гинекологу. Девочка очень скромная, впечатлительная, ранимая, и, честно говоря, я боюсь вести её к гинекологу. Скажите, пожалуйста, что делает этот врач, как проходит осмотр, чтобы мы могли заранее подготовить ребёнка. И где можно найти детского гинеколога?

На вопрос отвечает Марина ЛАРИОНОВА, детский и подростковый гинеколог Краевой детской клинической больницы № 1.

- Разумеется, к посещению гинеколога нужно подготовиться, и главную роль в этом процессе играют родители, прежде всего, мама ­ человек, которому ребёнок полностью доверяет. Главная задача ­ объяснить девочке, что есть такой доктор, которому можно доверить даже самый большой секрет, доктор не сделает больно, а постарается помочь. И это чистая правда: все манипуляции, которые проводит детский гинеколог, безболезненны, а детское гинекологическое кресло сделано так, чтобы ребёнку было удобно там находиться. Важно, чтобы девочка не испытывала страха (а это во многом зависит от позиции мамы: если мама сама боится, то этот страх передаётся ребёнку), иначе любые действия врача будут восприниматься обострённо.

Хочу обратить ваше внимание на то, что осмотр должен проводиться в подготовленном кабинете в соответствии с нормативами, а не на дому. Во время консультации и осмотра мама находится рядом с дочкой. Опытный гинеколог никогда не начинает консультацию с осмотра половых органов ­ сначала проводится беседа, в ходе которой ребёнок получает возможность освоиться в кабинете и привыкнуть к доктору. Если гинеколог чувствует, что девочка психологически не готова к осмотру и нет экстренных показаний (например, травмы половых органов, гноевидных выделений и пр.), он принимает решение не осматривать половые органы во время первого визита и просит прийти повторно. Родители должны отнестись к этому с пониманием.

Все исследования проводятся максимально быстро, бережно, на детском гинекологическом кресле одноразовым инструментарием, который не доставляет неприятных ощущений (если ребёнку ещё не исполнился год, врач может осмотреть его на пеленальном столике).

Детский гинеколог есть в женской консультации, профосмотр, приём и большинство исследований, которые могут потребоваться ребёнку, здесь осуществляются бесплатно при наличии полиса обязательного медицинского страхования (вам нужно обратиться в ту консультацию, которая указана в полисе ребёнка). По результатам обследования проводится коррекция лечения.

В вашем случае обратиться к детскому гинекологу нужно обязательно, поскольку в возрасте четырёх с половиной лет (он относится к так называемому «нейтральному» периоду) никаких выделений у девочки быть не должно.

"Журнал здоровья".