Железнодорожная больница Владивостока: верность традициям и современные технологии

голОтделенческая клиническая больница на станции Владивосток снискала себе славу не только высококлассными специалистами, новейшими технологиями диагностики и лечения, современным медицинским оборудованием и комфортными условиями для пациентов, но и особым к ним отношением. Поэтому попасть сюда на лечение стремятся жители со всех уголков Приморского края.

Эти строки с теплыми словами в адрес докторов – из писем, которые пришли в редакцию:

«Огромное спасибо и низкий поклон врачам и медперсоналу эндоскопического отделения железнодорожной больницы за внимательное и доброе отношение к больным, за высочайший профессионализм…»

Анастасия Сергеевна ШИПИЦЫНА

«Был приятно удивлен уровнем оказания помощи в поликлинике Отделенческой клинической больницы на ст. Владивосток. В последнее время предпочитаю посещать частные медицинские центры, видимо, сказывается сложившийся негативный стереотип медучреждения советского периода. А здесь все приятно порадовало: чистота, аккуратность и вежливость персонала. Спасибо и администрации поликлиники! Так держать!»

Владимир ИВАНОВ

«Хочу выразить искреннюю благодарность главному врачу Петру Даниловичу НИДЗЕЛЬСКОМУ и всему персоналу железнодорожной больницы за профессионализм, чуткость и доброту…»

Марина Евгеньевна СОЛОМИНА

«Выражаю искреннюю благодарность и глубокую признательность Александру Анатольевичу КРЕКОТЕНЬ – хирургу с золотыми руками и добрым сердцем, который, можно сказать, спас мне жизнь. От всей души благодарю за высокий профессионализм и прекрасное отношение ко всем без исключения пациентам. Огромное спасибо медсестрам и санитарочкам. В этом отделении работают замечательные люди…»

Алексей Иванович УСТИНОВ

ГЛАВНОЕ – КАДРЫ

История Отделенческой клинической больницы на ст. Владивосток берет начало в 1891 году, когда на конечной станции будущего Транссиба был организован лазарет на 6 коек для медобслуживания железнодорожных рабочих. Сегодня это одно из самых современных на Дальнем Востоке лечебно-диагностических учреждений, многопрофильный комплекс, который обслуживает не только железнодорожников и членов их семей. К слову, нежелезнодорожников среди пациентов больницы в полтора раза больше, чем работников магистрали.

Здесь не только комфортно лечиться, но и комфортно лечить, а поэтому нет свойственного государственным и муниципальным лечебницам дефицита кадров. И в этом огромная заслуга главного врача Петра Нидзельского. «Он для нас, как отец родной, – заботлив, добр, но требователен», – говорят сотрудники больницы.

К подбору медицинских кадров у главврача особое отношение. Человек, как считает руководитель железнодорожной клиники, оценивается, прежде всего, по своему отношению к делу. А у врача на первом месте должны быть любовь к пациенту и высокий профессиональный уровень.

Среди врачей железнодорожной больницы есть кандидаты и доктора медицинских наук, на ее базе работают пять клинических кафедр Владивостокского государственного медицинского университета. Благодаря активной научной работе здесь постоянно внедряются новые высокоэффективные медицинские технологии. Расскажем о самых востребованных на сегодняшний день.

НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ

Современная медицина даёт возможность обнаружить злокачественную опухоль или ее предшественников в пищеводе, желудке или толстой кишке на ранней стадии и в ряде случаев ликвидировать ее, не прибегая к традиционному удалению всего органа. Но, чтобы выявить ранние формы рака желудочно-кишечного тракта, необходимы тщательный осмотр и современная высокоточная эндоскопическая техника. Находящаяся на кончике эндоскопа видеокамера «ведет свой репортаж» из кишечника или желудка, проецируя картинку на экран монитора. В железнодорожной больнице есть эндоскопическая аппаратура, позволяющая проводить осмотр подозрительных участков слизистой ЖКТ с увеличением в 200 раз! Подобная медицинская техника – редкость в нашей стране.

«Железнодорожники» – одни из первопроходцев в оперативной эндоскопии. При целом ряде заболеваний эндоскопические операции дают более высокий лечебный эффект и имеют преимущества перед традиционными хирургическими вмешательствами.

Взять, к примеру, желчнокаменную болезнь. «Нафаршированный» камнями желчный пузырь можно удалить лапароскопически – через прокол в брюшной стенке. Но если камень переместился в желчный проток, традиционно делают операцию с рассеканием тканей, так как лапароскопически оперировать в протоках нельзя.

– Мы же можем извлечь этот камень через желудок, – говорит заведующий отделением эндоскопии Евгений РЫЖКОВ. – Если камень большой, ломаем его с помощью специальных инструментов и вынимаем по частям.

В отделении проводятся все виды исследований при заболеваниях ЖКТ, выполняется множество эндоскопических операций, но основное поле деятельности – ранняя диагностика и лечение рака.

«УЗЕЛОК» НА ПАМЯТЬ

Новейшие медицинские технологии позволяют проводить так называемые малоинвазивные (малотравматичные) операции. Не все знают, что в железнодорожной больнице уже четыре года как освоен принципиально новый метод для безболезненного лечения геморроя на второй, третьей и даже четвертой стадиях – лигирование геморроидальных артерий – который широко применяется в европейских и американских проктологических центрах, но в России пока используется редко.

Обнаружить пораженные артерии, которые являются причиной развития геморроя, помогает ультразвук. Точность диагностики позволяет проводить малоинвазивное вмешательство, ликвидирующее непосредственную причину заболевания. И все эти результаты достигаются без разрезов и других хирургических манипуляций в области анального отверстия, без боли и осложнений, связанных с операцией.

Реабилитационный период после операции составляет не более 5 дней, срок пребывания в стационаре – 2­3 дня, а значит, человек быстрее возвращается к полноценной жизни.

ТЕРАПИЯ «БЕЗ НОЖА»

В 2009 году в железнодорожной больнице был открыт Центр урологии и литотрипсии. Он оснащен новейшей установкой для безоперационного дробления камней в мочевых путях – ультразвуковым лазерным литотриптором, аналогов которому нет в регионе. После дробления камней в почках и возникновения осложнений имеется возможность их безоперационной ликвидации.

В больнице разработаны и запатентованы новые методы диагностики и лечения расстройств мочеиспускания и недержания мочи как у мужчин, так и у женщин, дающие высокую эффективность и отличные результаты в отдаленном периоде.

Раньше считалось: если у пациента имеется аденома простаты – надо оперировать. В железнодорожной больнице, которая уже более 10 лет является клинической базой Владивостокского государственного медицинского университета, был выполнен ряд научных исследований, позволивших разработать принципиально новую схему консервативного лечения аденомы простаты, которая позволяет большинству больных обойтись без операции. И сегодня уже можно говорить о более чем 90%­ной эффективности терапии «без ножа».

Бывает, конечно, что без операции не обойтись. Но и здесь не все так страшно. В железнодорожной больнице освоен и взят на вооружение самый современный на сегодняшний день метод удаления аденомы простаты при помощи вапоризации.

– На сегодняшний день метод лазерной вапоризации аденомы простаты является самым щадящим и малотравматичным, эффективным и при этом более безопасным, чем другие методики резекции, которые чаще всего применяются на территории региона. Такая операция имеет гораздо меньше побочных эффектов и гораздо легче переносится больным, чем традиционная трансуретральная резекция и тем более – аденомэктомия. На третьи-четвертые сутки после нее пациент выписывается домой, – рассказывает известный приморский уролог, доктор медицинских наук, профессор Вадим ДАНИЛОВ.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ? ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ!

И в заключение ­ несколько слов о поликлинике железнодорожной больницы. Знаете ли вы, что в Приморье второй год подряд реализуется краевая программа модернизации здравоохранения, в рамках которой предполагается оснастить районные поликлиники компьютерной техникой, установить электронные терминалы для самозаписи к врачу? Но пока это пусть в недалеком, но будущем. А в железнодорожной поликлинике всё это уже есть: и электронная очередь, и запись к доктору через Интернет, и компьютеры во врачебных кабинетах.

Предмет особой гордости ­ кабинет реабилитации, открытый при поликлинике в минувшем году. Здесь выполняются такие процедуры, как подводное вытяжение позвоночника, гидромассаж, спелео­ и криотерапия, бальнеопроцедуры и грязелечение. Есть спа-капсула с релаксирующим эффектом и инфракрасная сауна. Проводятся сеансы лечебной физкультуры, массажа, мануальной терапии, иглорефлексотерапии.

Всего же в железнодорожной поликлинике работают врачи 24 специальностей, вплоть до фтизиатра, дерматовенеролога и стоматолога, и они «вооружены» современным обрудованием, что называется, до зубов.

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ, "Журнал здоровья".