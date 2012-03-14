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Если объявился биологический отец…
- Такой вопрос возникает во многих семьях, и жизнь показывает, что чем раньше ребенок об этом узнаёт, тем проще складываются отношения в новой семье.
• Обсудите ситуацию со вторым мужем, он должен участвовать в процессе, ведь перед вами сейчас стоит задача укрепить вашу новую семью.
• Договоритесь с биологическим отцом ребенка, чтобы он дал вам время на подготовку. Подчеркните, что вы планируете обязательно познакомить его с сыном.
• Составьте для себя список из 10-12 пунктов, что хорошего было у вас с первым мужем, чтобы потом рассказать об этом сыну. Лучше называть биологического отца по имени. Например, «Андрей научил меня готовить только что пойманную рыбу» или «Когда ты только родился, Андрей приехал встречать нас с тобой из роддома с большим букетом цветов».
• Покажите список вашему мужу и попросите его участвовать в разговоре об Андрее. Выберите вместе с мужем 45 наиболее удачных фактов, которые можно сообщить ребенку, чтобы у него сложилось позитивное мнение о «новой» наследственности.
• Выберите момент, когда ребенок спокоен и не загружен своими детскими делами, и не спеша поговорите втроём: «Мы с папой хотим открыть тебе одну семейную тайну. Мы очень тебя любим, видим, что ты уже совсем взрослый и решили с тобой поделиться тем, что знают только взрослые – я, папа, бабушка (возможны варианты). Когда я еще не встретила папу, я была замужем за человеком, которого зовут Андрей. Он… (расскажите чтото хорошее из вашего списка), и у нас родился ты. Но потом он изменился, нам стало сложно вместе, я встретила папу, полюбила его, и теперь у нас вот такая семья. Мы можем тебя познакомить с Андреем».
• Не навязывайте знакомство, четко понимайте, что это нужно не вам, а первому мужу. Вы заводите такой разговор с сыном, чтобы мягко подготовить его к ситуации неожиданного знакомства. Вы всего лишь информируете сына об одном из нейтральных (не плохих и не хороших) фактов.
• Если ребенок проявит интерес к знакомству (что бывает в 57% случаев) – организуйте непродолжительную встречу. Не проявит – тяните время, насколько это возможно. Если биологический отец начнёт проявлять настойчивость и будет искать встречи с сыном, ребёнок будет к этому уже готов, у него не будет шока, ведь мама с папой (пусть неродным, но настоящим) ему уже обо всём рассказали.
Если муж отказывается участвовать в беседе, обратитесь к специалисту, лучше детскому или семейному психологу. Хочу подчеркнуть, что мнение и состояние главы семьи очень важны.
"Журнал здоровья".
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