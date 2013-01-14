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Психологический клуб для родителей создан во Владивостоке
Здесь неравнодушные мамы и папы могут обсудить актуальные вопросы, касающиеся развития и воспитания ребенка.
«Психологический родительский клуб» начал свою работу во Владивостоке на базе Института клинической психиатрии и психологии. На встречах члены клуба могут прослушать лекции и принять участие в дискуссиях по разным темам детской психологии, задать интересующие вопросы специалисту, пройти диагностику стиля родительского воспитания, пообщаться с другими родителями, узнать об их уникальном опыте воспитания, принять участие в психологических тренингах. Школа работает по субботам с 10.00 до 12.30 по адресу: Владивосток, ул. Лазо, 6б (участие бесплатное, предварительной записи не требуется). Встречи проводит детский психотерапевт, врач высшей категории Елена РОМАНОВА.
"Журнал здоровья", Владивосток.
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