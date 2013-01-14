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Медицинская наука стоит на пороге нового скачка

14 Января 2013, 16:38 | Владивосток

Вера НЕВЗОРОВА, проректор ВГМУ по научно-исследовательской работе, доктор медицинских наук, профессор:

- Если обозначить вектор развития медицинской науки, то в первую очередь нужно говорить о биомедицинских технологиях и персонифицированной терапии. Сегодня на первый план выходят вопросы геномики и протеомики, а разрабатываемые учеными препараты нового поколения осуществляют точечное, прицельное воздействие на организм с минимумом побочных эффектов. Современная медицина постепенно уходит от традиционных лекарств и начинает работать на уровне генетического кода - это подтвердили и прошедшие в последние месяцы научные мероприятия, конференции, медицинские конгрессы.

Совсем недавно - во второй половине XX века - мы были свидетелями революции в медицинской науке, связанной с повсеместным использованием антибиотиков. Это позволило увеличить продолжительность жизни человека на 20-25 лет и полностью изменило структуру заболеваемости. Если до середины XX века люди умирали, в основном, от инфекций, то постепенно на первое место вышли сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Сегодня ученые прогнозируют, что широкое внедрение биомедицинских технологий позволит продлить жизнь человека еще на 20-25 лет.

Еще одно важное направление - это профилактика заболеваний, или здоровье здоровых: речь идет об образе жизни, организации питания и борьбе с факторами риска, такими как курение, алкоголизм, наркомания, гиподинамия… Мы проводим научные исследования, в ходе которых студенты и ординаторы своими глазами наблюдают результаты пагубного воздействия этих факторов. Кроме того, на базе нашего университета проходят испытания функциональных продуктов питания - это одно из перспективных направлений: население Земли продолжает расти, и важно, чтобы продукты не только отвечали требованиям безопасности, но и снабжали организм всеми необходимыми витаминами и микроэлементами. В этом вопросе наш университет тесно сотрудничает со Школой экономики и менеджмента и Школой биомедицины ДВФУ. Мы живем в уникальном регионе, где сама природа дает нам готовые субстраты для создания функциональных продуктов питания, не требующие генной модификации.

Владивостокский государственный медицинский университет, Владивосток, пр-т Острякова, 2, тел. (423) 242-97-78.

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