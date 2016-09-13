Во Владивостоке завершился "Форум индустрии здравоохранения – Дальний Восток 2016"

12-13 сентября во Владивостоке в здании Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) состоялся «Форум индустрии здравоохранения – Дальний Восток 2016», посвященный важнейшим вопросам развития фармацевтического рынка Дальнего Востока и взаимодействия его игроков, бизнеса и государства. Об этом сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Организация мероприятий прошла при поддержке Комитета Государственной Думы по охране здоровья, Департамента здравоохранения Приморского края, а также отраслевых ассоциаций: Союза «Национальная Фармацевтическая Палата», Некоммерческих Партнёрств «Аптечная гильдия» и «Фармацевтическое содружество», Российской ассоциации аптечных сетей (РААС), Ассоциации Российских фармацевтических производителей (АРФП), СоюзФарма, Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО), Ассоциации Независимых Сетей Аптек (АСНА), Тихоокеанского государственного медицинского университета и российской исследовательской компании DSM Group.

В рамках мероприятий встретились представители фармацевтической отрасли и здравоохранения Дальнего Востока: от производителей лекарственных препаратов до аптек и аптечных сетей, представители лечебно-профилактических учреждений, а также федеральных и территориальных регуляторных органов здравоохранения. В обсуждении приняли участие руководители федерального Росздравнадзора, Высшей школы экономики здравоохранения, Администрации и Департамента здравоохранения Приморского края, Хабаровского и Камчатского края, Сахалинской, Магаданской и Амурской области, Управление здравоохранения Еврейской АО и других территорий ДФО.

Данный форум помог участникам проанализировать ситуацию на аптечном рынке Дальнего Востока, а также вместе с экспертами составить прогноз развития отрасли. Как отметили организаторы, опыт проведения подобных серий конференций показывает, что формат диалога власти, регулятора, науки и бизнеса очень востребован. Все стороны рынка смогли услышать аргументы друг друга, высказать свои опасения, а также показать своё видение развития фармацевтической отрасли.

Не остались без внимания и «болевые точки» здравоохранения. Как рассказала корреспонденту «ЗР» директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса ПОПОВИЧ, без грамотной и продуманной стратегии развития здравоохранения, все бюджетные деньги будут израсходованы крайне неэффективно.

- Первая, и очевидная проблема, с которой мы сталкиваемся, это невозможность существенного увеличения финансирования, поскольку в условиях нынешнего экономического положения, к сожалению, для этого исчерпаны все возможности, - отмечает Лариса ПОПОВИЧ. – Второе, - это отсутствие четко выраженных приоритетов нашей политики. Фокус действий системы здравоохранения не совсем совпадает с теми экономическими потерями, которые есть на сегодняшний день. В частности, это рост заболеваемости в тех возрастных группах, которым не уделяется должного внимания. Сверхсмертность трудоспособного населения до сих пор является одним из главных вызовов современной системе здравоохранения. Третья проблема, - это так называемая «зона неэффективности»: мы слишком много вкладываем основных средств в «стены», вместо того, чтобы вкладывать их в компетенции и информирование населения о необходимости поддерживать здоровье самостоятельно. Необходимо куда больше внимания уделять вопросам профилактической направленности, нежели потом разбираться с последствиями заболеваний, приобретенных вследствие неправильного образа жизни. И, наконец, четвертая, достаточно серьезная проблема связана с тем, что у нас не очень правильно организована система лекарственного обеспечения. Чтобы повысить эффективность здравоохранения, необходимо вводить систему лекарственного страхования или возмещения стоимости аптечных препаратов в амбулаторном звене, - подытожила она.

Также, в рамках конференции, в дополнение к полученным знаниям, у фармацевтических специалистов появилась возможность получить персональные кредит-баллы (6 кредитов из 6 максимально возможных для мероприятий такого уровня) по системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМиФО), которые необходимы для формирования личного профессионального портфолио. Особой гордостью организаторов стал тот факт, что данное событие стало первым мероприятием, получившим аккредитацию в Координационном Совете по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования при Минздраве РФ в области Фармации.

Марина ШЕСТАКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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