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Во Владивостоке поставили диагноз аптекам
Во Владивостоке комиссия департамента здравоохранения администрации Приморского края совершила инспекционный рейд по аптекам города. Инспекторы, возглавляемые заместителем директора департамента - начальником отдела фармакоэкономического анализа и лекарственного обеспечения Екатериной ЕЛИСЕЕВОЙ, посетили два пункта выдачи льготных лекарств в аптеках по ул. Некрасовская, 61 и ул. Русская, 59/3. Целью важного мероприятия стала проверка наличия в аптеках жизненно необходимых лекарств, а также всего механизма новой системы обеспечения льготников лекарствами, которая была внедрена в Приморье по настоянию губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО.
На сегодняшний день в Приморье насчитывается более 35 тыс. льготников, на закупку лекарственных препаратов для которых было выделено с начала года более 300 млн руб. из федерального и регионального бюджетов. Напомним, регистр льготников обновляется ежегодно.
В городе Владивостоке действует 9 аптек, осуществляющих выдачу льготных лекарств, а во всем крае их 56, что даже больше, чем изначально планировалось государственным контрактом (изначально предполагалось открытие пятидесяти пунктов).
Екатерина Елисеева вместе с представителями приморских СМИ проверила несколько городских аптек на наличие льготных лекарств и рассказала, как в Приморском крае действует система ДЛО (дополнительное лекарственное обеспечение).
- Сейчас мы совместно с департаментом связи и телекоммуникаций заканчиваем работу над проектом, который называется «ДЛО в Приморском крае», - сообщила Екатерина Валерьевна. - Идея этого проекта заключается в том, чтобы объединить в единую информационную систему всех участников лекарственного обеспечения – доктора, который выписывает рецепт, логистического оператора, который отвечает за хранение, транспортировку и выдачу лекарств посредством пунктов отпуска, сами пункты отпуска и департамент здравоохранения, который занимается аналитикой и размещением заказов через департамент госзаказа. Мы планируем, что пилотный проект этой системы будет запущен уже в начале сентября, и процесс оборота лекарственных средств станет не только совершенно прозрачным, но и будет автоматизирован, оптимизирован и ускорен. Для системы лекарственного обеспечения очень важно, чтобы все участники ответственно подходили к реализации этого глобального проекта.
Департамент здравоохранения Приморского края регулярно осуществляет мониторинг всех процессов, связанных с ДЛО, плотно сотрудничает с сообществом пациентов, каждый день ведет оборотную ведомость по лекарственным препаратам и подает заявки в департамент госзаказа в соответствии с потребностями лечебных учреждений, которые участвуют в выписке льготных рецептов (а их больше восьмидесяти). Интересно то, что заявки подаются не на определенные коммерческие названия лекарственных средств, но на сами действующие вещества. Поэтому, если, например, какой-то препарат по какой-то причине отсутствует, но может без потери клинического эффекта быть заменен аналогом из группы, пациент гарантированно получит эквивалент.
- Положительная динамика однозначно есть в том, что система отпуска уже налажена и людям есть куда обратиться с вопросами и требованиями, и народные волнения по поводу получения редких препаратов улеглись, - отметила Анастасия ЗАИКИНА, заместитель руководителя аптеки по адресу ул. Некрасовская, 61. - Мы информируем поликлиники о наличии необходимых препаратов, чтобы они знали, куда послать своего пациента за лекарством. С отдельными категориями препаратов, конечно, бывают незначительные перебои, но все основные лекарства – к примеру, от сахарного диабета – всегда у нас есть, а на недостающие можно оформить заявку.
Департаментом здравоохранения сегодня ведется большая работа по дополнительному обеспечению лекарственными препаратами пациентов с высокозатратными заболеваниями. Это пациенты, страдающие от таких болезней, как гемофилия, рассеянный склероз, злокачественные новообразования, пациенты, прошедшие пересадку органов. Выдача лекарств по таким заболеваниям, к слову, осуществляется в аптеке по адресу ул. Русская, 59/3. За три месяца функционирования пункта им было выдано лекарственных препаратов на сумму приблизительно 144 миллиона рублей.
- Существует федеральная программа по семи высокозатратным заболеваниям, и 30 июля краевая заявка на лекарства была успешно защищена специалистами департамента в Министерстве здравоохранения. Приморские пациенты вовремя получат свою терапию и свои препараты, - объявила Екатерина Елисеева. - Мы ведем вместе с главными специалистами по каждому профилю регистр, где все персонализированные данные пациентов учитываются и где потребность по данным лекарственным препаратам подсчитывается с точностью до миллиграмма. Средняя стоимость рецепта по высокозатратным заболеваниям составляет около семидесяти тысяч рублей.
Есть и законодательно утвержденный стандартный лимит - 638 рублей на одного льготника в месяц. И департамент здравоохранения убедительно призывает всех пациентов не монетизировать свои льготы, отказываясь от лекарств в пользу денежной компенсации.
Сейчас идет речь об открытии новых пунктов отпуска льготных лекарственных препаратов (например, в Шкотовском районе). Своей задачей специалисты отдела фармакоэкономического анализа и лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Приморского края видят анализ потребностей по лекарственному обеспечению и получение обратной связи от пунктов отпуска, чтобы заказывать большее количество препаратов, в которых есть наибольшая необходимость.
Юлия ХАМАГАНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним23:54, 13.08.2013#
Да и не они одни! Кому то надо выглядеть красиво. Песня про лимит в 638 руб это вообще не о том. Это статистический параметр, направленный на расчет обьемов финансирования и не имеющий к отдельно взятому льготнику никакого отношенияю. сколько бы не стоило лекарство -по назначению врача и экспертной комиссии больной должен получить
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А мои родители так и не смогли получить лекарства. . .