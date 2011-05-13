Владивосток отметили за уровень медпомощи

Владивосток признан лучшим среди городов стран СНГ и Евразийского экономического сообщества (ЕвАзЭС) в системе оказания первичной медико-санитарной помощи в поликлиниках и больницах.

Участники III международного конкурса «Лучший город СНГ и ЕврАзЭС» - столицы и крупные города - должны предоставить членам жюри свои технологии или предложения по решению актуальных городских вопросов.

Владивосток был выделен за ряд достижений в медицине, среди которых оказание помощи пациентам с почечной недостаточностью («тысячекоечная» больница) и внедрение метода догоспитального тромболиза - медикаментозной помощи больным с острым инфарктом миокарда (городская клиническая больница №1)

ЕСЛИ «ЗАСОРИЛСЯ» ФИЛЬТР

У здорового человека всегда в процессе жизнедеятельности образуются токсины и избыточная жидкость, которые выводятся природным фильтром - почками. При хронической почечной недостаточности почки перестают полноценно выполнять свои функции и не могут больше поддерживать нормальное состояние внутренней среды организма.

Радикальным решением проблемы является пересадка почки. Но из-за нехватки донорских органов эта операция редкая, хотя нуждаются в ней многие тысячи.

Поэтому, если нет противопоказаний, больным с почечной недостаточностью проводят регулярное очищение крови, пропуская ее через аппарат искусственной почки. Эта процедура называется гемодиализом. Если этого не сделать, то больной, у которого отказали почки, неминуемо погибнет. Счет идет на недели, дни и даже часы.

Основа аппарата - пучок тончайших трубочек-мембран, погруженных в особый раствор. За счет разницы давления крови и этого раствора молекулы воды и токсические соединения из крови просачиваются через мембрану и уносятся раствором. Процедура гемодиализа длительная. Чтобы значительно снизить концентрацию токсинов в крови, полный объем крови должен пройти через фильтр около пятнадцати раз. Это нельзя сделать «быстренько». Поэтому три раза в неделю пациенты проводят по четыре часа на кушетке рядом с аппаратом искусственной почки.

Сегодня в диализном отделении «тысячекоечной» проходят заместительную почечную терапию 85 больных. И среди них не только владивостокцы, но и жители края, хотя больница является городской. А так как трижды в неделю из далекой глубинки в краевой центр не наездишься, то некоторые пациенты прямо в отделении и живут.

- Число больных с каждым годом растет, - говорит зав. отделением диализа «тысячекоечной» больницы Владимир ШАКИН. - Гипертония и сахарный диабет в последнее время приобретают уже эпидемический характер и выходят на первый план среди провокаторов хронической почечной недостаточности. Вносят свою лепту нарушение обменных процессов, несбалансированное питание, употребление «плохой» воды, малоподвижный образ жизни.

СВЕЖИЙ ТРОМБ МОЖНО РАСТВОРИТЬ

Сегодня впору говорить об эпидемии сердечно-сосудистых заболеваний. Именно они занимают первое место среди причин смертности населения. При этом год от года растет число самых грозных сердечных недугов - инфарктов миокарда. Причина: курение, ожирение, высокий уровень холестерина, стресс, не леченная артериальная гипертензия и т.д.

Раньше для всех инфарктников жизнь складывалась одинаково: приступ, месяц-полтора в больнице и инвалидность после выписки. Сегодня с этой напастью научились бороться и сводить последствия инфаркта к минимуму.

Самые продвинутые методы лечения - хирургические (баллонная агиопластика и аорто-коронарное шунтирование, или операция президентов). Но хирургия - это высокие технологии. Это уровень государственных клиник. При этом основное число инфарктников попадает на койки муниципальных больниц. Во Владивостоке - в кардиологическое отделение городской клинической больницы №1.

Причиной инфаркта миокарда является тромбоз артерии, питающей сердце.

Если этот тромб устранить, то проходимость сосуда восстанавливается полностью. Для растворения тромбов служат специальные препараты - тромболитики, которые вводят внутривенно со строго установленной скоростью. Именно тромболизис помогает решить эту проблему. Однако проводить его необходимо, пока тромб еще свежий, то есть в течение 6 часов от начала развития инфаркта. В этом случае он наиболее эффективен и позволяет спасти большую часть сердечной мышцы. Так что главную роль здесь играет скорая догоспитальная помощь.

Именно на догоспитальную скорую помощь и сделала акцент городская клиническая больница №1, когда пять лет назад начала развивать кардиологическую службу. На сегодняшний день здесь сосредоточено наибольшее количество кардиологических бригад, а также оснащенный всем необходимым санитарный транспорт. Это привело к значительному снижению смертности от инфарктов миокарда во Владивостоке.

Если 5 лет назад и все предыдущие годы смертность от инфаркта в краевом центре составляла 18-24%, то затем, благодаря догоспитальному тромболизису она начала год от года снижаться, а после открытия в 2010 году палаты интенсивной терапии показатель смертности от инфаркта миокарда снизился до 8%.