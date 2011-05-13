Владивосток наступает на инсульт

С инсультом борются лучшие научные силы медицинского мира, и достигнуты немалые успехи на этом пути. Однако в России применение новых технологий лечения тормозится несовершенством отечественной системы здравоохранения. Поэтому целевая Программа, направленная на повышение качества медицинской помощи именно этим пациентам, стала неотъемлемой частью нацпроекта «Здоровье».

Инсульт - тяжелое заболевание, чаще всего урон мозгу наносится такой, что больные (если выживают) долгие годы не могут восстановить способность нормально двигаться и говорить, а тем более - работать.

Миниздравсоцразвития разработало целевую Программу «Снижение смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга в Российской Федерации», а правительство приняло постановление о предоставлении регионам субсидий из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по совершенствованию системы организации лечения больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения: оптимизация работы скорой медицинской помощи и развитие сети первичных отделений для лечения инсультов.

В 2010 году была принята соответствующая краевая, а затем и городская программа о совершенствовании оказания высокотехнологичной помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения, согласно которой на базе ГКБ №1 и ГКБ №4 будут созданы два первичных сосудистых отделения, которые оснастят всем необходимым оборудованием.

Программа рассчитана на три года, за этот период предусмотрено финансирование в размере 17 млн руб. Средства, которые выделены на этот год по муниципальной программе, будут направлены на ремонт помещений, в которых разместятся будущие сосудистые центры. А в 2012 году, как предполагается, они будут оснащены необходимым медицинским оборудованием.

ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ

- Современный подход к лечению инсульта - ранняя реабилитация. И начинать ее надо с первых дней заболевания, какой бы тяжести оно ни было, - дать возможность больному двигать руками, ногами, ставить его в вертикальное положение. Если этого не сделали вовремя, если больной пролежал в кровати дней двадцать, то нарушенные в результате мозгового инсульта функции уже не восстанавливаются. В этом и заключается основная проблема реабилитации постинсультных больных. В большинстве стран существуют специальные устройства - вертикализаторы, поддерживающие пациента под спину, есть компьютеризированные роботы. А у нас из-за низких зарплат не хватает даже медперсонала, - говорит главный врач ГКБ №1 Сергей ЛЕБЕДЕВ. - Но целевая программа, направленная на снижение смертности от сосудистых заболеваний, тем и хороша, что в ней предусмотрено финансирование выполнения федерального стандарта лечения инсульта. При этом стоимость лечения увеличена в несколько раз. Если раньше на весь период лечения больного инсультом выделялось от 3000 до 6000 рублей, включая лекарства, оборудование и оплату медперсонала, то сейчас - более 60 тысяч рублей. Это позволит лечебному учреждению иметь в штате столько санитарок, медсестер, обученных методам реабилитации, физиотерапевтов, неврологов, логопедов и иных специалистов, сколько необходимо. И каждому из них будет возможно установить более высокую зарплату.

НЕ ПРОПУСТИТЬ «УДАР»

При развитии инсульта самыми дорогими являются первые минуты и часы заболевания, именно в это время медицинская помощь может быть наиболее эффективной. Необходимо ввести препарат, растворяющий тромб не позднее 4, 5 часов с появления первых симптомов заболевания. И здесь многое зависит от грамотности населения. Но, как свидетельствуют врачи, именно из-за нашей неграмотности и несвоевременного вызова «скорой» мы нередко теряем родных и коллег.

Важнейшим направлением целевой Программы является система мер профилактики сосудистых заболеваний мозга. Проще и эффективнее предотвращать нарушение мозгового кровообращения, чем его лечить. Для этого, опять же в рамках нацпроекта, повсеместно создаются центры здоровья, где можно пройти обследование, выявить негативные факторы, способствующие развитию заболеваний, и получить консультацию врача. На сегодняшний день в Приморье действует 10 центров здоровья: 7 - взрослых и 3 - детских. Из них 2 взрослых и 1 детский - во Владивостоке.