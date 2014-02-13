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В Приморье вернулся "свиной грипп"

13 Февраля 2014, 17:02 | Владивосток

В сравнении с уровнем предыдущей недели рост уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос в крае на 11,9 % среди населения всех возрастных групп. За прошедшую неделю было обследовано 157 больных и в 36 случаях (22,9%), выделен антиген вируса гриппа А (H1N1), который в народе более известен как «свиной грипп».

Как сообщает Роспотребнадзор, другими видами гриппа приморцы болели реже:  в 1 случае из 157 (0,63 %) выделен антиген вируса гриппа В. Из вирусов негриппозной этиологии в 6 случаях выделен антиген риновируса, в 1 случае – антиген метапневмовируса, в 2 случаях - антиген бокавируса, в 1 случае – антиген аденовируса, в 2 случаях – антиген вируса парагриппа.

В целях профилактики эпидемического распространения гриппа Роспотребнадзор настоятельно рекомендует:

- Усилить дезинфекционный режим в помещениях. Чаще проветривать помещения.

- Для повышения резистентности организма проведение витаминизации пищи.

- Обеспечить отмену массовых спортивных, культурных и развлекательных мероприятий, проводимых в помещениях.

Поликлиникам и больницам рекомендовано ввести 6-дневную рабочую неделю и увеличить рабочее время.

Ведомство сообщает, что при необходимости планируется обеспечить дополнительное развертывание коек для больных ОРВИ и гриппом в соответствии с планом мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в каждом муниципальном образовании.

Кстати, во Владивостоке уже развернуты дополнительные койки в КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 4».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-служб
Теги: здоровье  заболеваемость  здравоохранение  лечение  медицина  грипп 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј18:11, 13.02.2014#

    еще бы обратили внимание что в поликлиниках нет врачей, к кому обращаться

  • Последний бровеносец10:58, 14.02.2014#

    Какие красивые глаза у доктора на фото!

  • хххххх11:38, 14.02.2014#

    Только что глаза. . . . . . А я хочу лечиться!

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