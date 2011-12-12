Приморская студия «Эстетик»: 10 поводов сказать «да!»

Профессиональный гиппократовский принцип - «Не навреди» - главный врач студии Наталья ГАНИЧЕВА перенесла на все процедуры и услуги салона.

Появление этой компании на приморском рынке индустрии красоты 10 лет назад было революционным. Как, впрочем, и последующая работа на протяжении всех этих лет. Каждый новый продукт, каждая новая процедура студии новейших технологий красоты «Эстетик» совершают переворот в сознании клиентов и ошеломляют результатом.

Гости студии - персоны статусные и успешные - не готовы к компромиссам, если речь идет о красоте/здоровье/безопасности, их лояльность не купишь красивой «оберткой», и четко знают, чем обусловлен их выбор. Итак, 10 поводов сказать салону «да!».

Камерность

3-этажный особняк в центре города с собственной парковкой - территория, где все подчинено комфорту клиента. Стильная обстановка. Камерная атмосфера. Никаких посторонних лиц и праздных взглядов. Оборудование, установленное в студии, подстраивается персонально под каждого гостя и обеспечивает абсолютный релакс даже при выполнении длительных процедур.

Безопасность

Экологичность, натуральность и безопасность - главные требования, предъявляемые руководством студии к маркам, на которых работает студия. Только после тестирования и не менее чем полугодового наблюдения новый продукт предлагается клиентам. Одноразовые либо индивидуальные для каждого гостя инструменты на процедурах маникюра-педикюра, стерильные парикмахерские принадлежности, сертифицированные препараты для ухода и инъекций красоты и лицензированные мастера - непременное условие работы. Профессиональный гиппократовский принцип - «Не навреди» - главный врач студии Наталья ГАНИЧЕВА перенесла на все процедуры и услуги салона.

Эффект дорогих волос

Для того чтобы получить эффект дорогих - здоровых и ухоженных - волос студия использует лучшие нишевые бренды. «Эстетик» первым во Владивостоке предложил люксовый уход Alterna - официальную марку сериала «Секс в большом городе», продукты которой не просто холят и балуют волосы, но еще серьезно улучшают их структуру и омолаживают.

Классику жанра современной салонной индустрии - культовый бренд Sebastian, креативный директор которой даже получил Оскар за одну из линеек средств по уходу и стайлинга, - гости студии также опробовали первыми. Как и иновационный краситель Kydranature, не просто создающий глубокий и эффектный цвет, но и интенсивно ухаживающий за волосами: никогда еще натуральная краска не была столь стойкой и заботливой в отношении их здоровья.

Как в детстве…

Философия любимого SPA-маникюра и педикюра люксового австрийского бренда La Ric основана на аюрведе и ароматерапии, и это не просто нежный и чувственный уход в сопровождении любимых ароматов: специальные пилочки с кристаллами Сваровски насыщают ногти микроэлементами, запечатывающие карандаши предупреждают расслоение ногтей, в результате - стойкий эффект младенческой кожи рук и ног и ощущение полной безмятежности… Как в детстве.

А еще здесь решаются практически любые проблемы здоровья ногтей и кожи стоп: профессиональная немецкая косметическая линия Peclavus, эффективность которой обусловлена высокими концентрациями активных веществ и тщательно сбалансированными формулами, предназначена не только для ухода, но и для лечения.

Перезагрузка

В чем больше всего нуждаются те, кто привык достигать любых целей? В перезагрузке. «Эстетик» спасает даже тех, у кого никогда нет на это времени. «Дайте нам час - и вы свернете любые горы» - против этого аргумента очень сложно устоять.

Появление уникального релаксационного кабинета в свое время стало настоящей интригой: SPA-уход за волосами на нишевых брендах Alterna и Carol Joy в атмосфере будуарной роскоши. Редчайшие ингредиенты масел и шампуней, совокупность разных видов массажа и ненавязчивые успокаивающие ароматы дают поразительный эффект.

Другая популярная процедура - стоун-терапия, построенная на магическом действии камней, контрасте тепла и холода, бодрящих композициях масел и моделирующем массаже, - не только моментально восстанавливает душевное равновесие, но и способствует стройности: до килограмма лишнего веса за одну процедуру.

Результат - налицо

Что отличает «глянцевый» продукт от нишевого? Эффективность воздействия. Стоимость первого обусловлена рекламными расходами, цена второго - инновациями и нанотехнологиями. «Эстетик» с первого дня работы сделал ставку на нишевые. Поэтому кремы, сыворотки и гели швейцарского бренда Valmont не дают пустых обещаний, а кропотливо восстанавливают естественные биологические ритмы кожи и способствуют ее регенерации. Гели и кремы космецевтической марки ULTRACEUTICALS, благодаря повышенной концентрации активных ингредиентов, говорят «нет» видимым признакам старения, гиперпигментации и акне.

Эпидермальный фактор роста - уникальный запатентованный компонент косметики Re Vive (кстати, частой «гостьи» на ночных столиках звезд Голливуда, политической и общественной элиты) - буквально поворачивает время вспять. А заменяющая инъекции японская косметика Forlle’d, автор которой получил Нобелевскую премию за свои разработки, проводит низкомолекулярную гиалуроновую кислоту в глубокие слои кожи и защищать ее увлажненность.

Альтернатива хирургии

Современная аппаратная косметология все больше конкурирует с пластической хирургией, и гости студии это отлично знают. «Нарасхват» процедуры на Ulthera System - первом аппарате, сертифицированном строгой US FDA по разделу «лифтинг». До его появления так глубоко в мышечно-апоневротический слой проникали только хирурги.

Криолиполиз на эксклюзивном аппарате Zeltiq, также безоперационно устраняющий жировые отложения, великолепно работает в самой сложной области - передней и боковой поверхности живота. Перевернувший представления о современных методах омоложения глубокий радиоволновой лифтинг на аппарате ThermaCool позволяет за 30 минут получить результат, для достижения которого раньше требовались многочасовая пластическая операция и месяцы восстановления. А новейшая разработка в anti-age терапии Finepeel с применением специальной профессиональной косметики является отличной альтернативой пилингам и мезотерапии и проводится на любом участке лица и тела и в любое время года.

Make-up - защита

Казалось бы, достойной декоративной косметикой сегодня никого не удивить. Но французская марка By Terry, с которой работают визажисты студии, представляет собой уникальный косметический уход с мощным защитным и омолаживающим действием. Ее продукты подтягивают контур лица, снимают напряжение и стирают следы времени, превращают тусклую кожу в сияющую и выпускают наружу внутренний свет.

Мужская территория

30% клиентов салона - представители сильного пола. Их подкупает камерность обслуживания, гибкий график работы студии и конфиденциальность, что особо ценится публичными персонами. Процедуры по уходу за волосами и кожей, маникюр и педикюр, релаксационные и детокс-программы - удел не только метросексуалов. Это давно стало нормой для тех, кто перенял стандарты западного делового общения, где ухоженность - такой же показатель успешности, как и банковский счет.

Ароматы для избранных

Именно парфюм придает законченность образу. И поскольку гости студии - люди самодостаточные и неординарные, их сразу воодушевила концепция персональных ароматов с четко выраженным «Я»-образом (все началось с Etro, монокомпоненты которого можно смешивать по своему желанию, рассказывая миру свою историю). Сегодня они отлично ориентируются в мире нишевого парфюма и успели оценить и магическую силу уникального «любовного» безспиртового Montale, и бунтарство нарушившего все парфюмерные табу Caron, и оригинальную философию Frederic Malle. Они хорошо знают, как «носить» воплощение мистики и романтизма Востока Shaik, чем пахнет классика - Puredistance, и почему выпущенный ограниченным тиражом аромат Yu сразу окрестили роскошью для избранных.

…Безусловно, то, что представляет собой студия накануне 10-летнего юбилея, - заслуга команды студии и учредителей, когда-то поверивших в то, что «красивый» бизнес может быть не менее серьезным, чем банковский. Но идейным вдохновителем, «энерджайзером» всех перемен и новых открытий является главный врач и соучредитель Наталья ГАНИЧЕВА. Ее креатива и энергии хватит еще не на один десяток лет. Тем более что источник вдохновения - клиенты студии - является неиссякаемым.

А потому искушения могут меняться. Адрес неизменен:

г. Владивосток, ул. Советская, 29/4, тел. (423) 245-65-64.

«Дальневосточный капитал» .