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Баня - непременный ритуал встречи Нового года

12 Декабря 2011, 17:27 | Владивосток

Традиция отправляться накануне Нового года в баню у россиян в крови. Вот и традиционный предновогодний показ «Иронии судьбы…» напоминает о том, что пора привести в порядок тело и очистить душу, оставив в уходящем году усталость, негатив и зарядившись легкостью и позитивом.

Из всех предновогодних банных предложений центр отдыха «Кедровая падь» заметно выделяется: гостей ждут сразу два ритуала - традиционная русская парная и восточный хамам. Любителей жара погорячее ждет построенная по всем правилам парилка, после которой можно понежиться в прохладном бассейне или джакузи. Поклонников турецкой бани - кстати, изготовленной из натурального нефрита! - фирменный мыльный массаж. И горячий жар русской парной, и теплый молочный пар хамама одинаково эффективно растворяют все тревоги и заботы, наполняя сердце радостью и расправляя «крылья» за спиной.

Комфортабельная зона отдыха, уютный бильярдный зал, две детских комнаты, каток на свежем воздухе, обильный, хлебосольный стол от кафе «Жадина-Говядина», славящегося своими мясными блюдами, и приятная компания близких людей, которых из-за повседневной суеты видишь не так часто, как хотелось бы, - все это сделает предновогодние встречи насыщенными, а отдых - полноценным.

В Новый год - с чистыми помыслами, исцеленной душой и… с легким паром!

P.S. Кстати, теперь вы знаете, где и как скоротать долгие рождественские каникулы...

Центр отдыха "Кедровая падь": Владивосток, ул. Маковского, 103а, тел.: (423) 238-65-28, 238-65-30, 238-65-32.

«Дальневосточный капитал» .

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