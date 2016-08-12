Пациенты СПИД-Центра во Владивостоке хотят отказаться от лечения

Ряд ВИЧ-инфицированных пациентов Краевого центра профилактики и борьбы со СПИД во Владивостоке оказались на грани отказа от лечения. Люди, чьи жизни напрямую зависят от медучреждения, сообщили, что им без предупреждения поменяли привычные препараты на новые лекарства, побочные эффекты от которых болезненны и сродни наркотическому опьянению. Многие из-за опасения за свое здоровье уже прекратили прием медикаментов.Об этом сообщает газета "Золотой Рог" со ссылкой на «Комсомольскую правду».

Однако лечащим врачам пациенты не говорят о «добровольном» прерывании терапии: боятся репрессий со стороны администрации Центра. По той же причине они отказались называть свои имена нашему корреспонденту.

- Мы постоянно общаемся друг с другом и пытаемся выяснить, что происходит с нашим лечением. Буквально за год изменились не только схемы лечения, но и отношение администрации лечебного учреждения к пациентам и рядовым врачам, - рассказала одна из ВИЧ-инфицированных девушек.

Большинство откровений пациентов крутится вокруг лекарственных препаратов. И это понятно: для них отсутствие медикаментов – это медленная и мучительная смерть. Жонглирование препаратами (сегодня тебе дают одни таблетки, завтра – другие) многих пугает.

– Врачи, которые нас лечили долгие годы, сейчас стыдливо прячут глаза. Говорят, что заявка на приобретение лекарств сформирована так, что эффективных и качественных препаратов закупается мало. Одна из врачей проговорилась, что схемы лечения контролируют главный врач и его приближенные. Их мнение не всегда совпадает с мнением лечащих врачей, – утверждают пациенты Центра.

«Мне заменили мой препарат на «Регаст» без объяснения причины. Мои знакомые волком воют от него, говорят: кто принимает «Регаст», тот сходит с ума. Я две ночи после его приема заглядывала под кровать, чтобы понять, кто меня качает. Рассказала об этом лечащему врачу, и она просто посоветовала перестать его пить. Девочка вчера сделала тест после «Регаста», и он показал, что она курила марихуану», – это одно из сообщений, которые пересылают друг другу в социальных чатах в интернете члены группы ВИЧ-инфицированных.

Заместитель главного врача ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» Лидия Скляр (руководитель СПИД-Центра), которой мы переадресовали претензии больных, утверждает, что ничего страшного в смене препаратов нет.

– Лечиться вообще больно. Все препараты, которые рекомендуются госстандартом от 2012 года для лечения наших пациентов, в таблетированной форме. «Регаст» – это торговое название препарата «Эфавиренза». Он входит в группу препаратов первой линии, рекомендуемой стандартом и клиническими протоколами лечения 2015 года. Этот препарат рекомендован пациентам, которые только начинают терапию. Стандартами определен большой процент назначения его в схему противовирусной терапии. У нас нет препаратов, которые бы не обладали побочными явлениями: даже у анальгина и аспирина есть побочные эффекты. Это все прописано в инструкции. И этим можно управлять. Это качество жизни пациента, о котором мы им говорим. Любой побочный эффект, любое нежелательное явление устранимы. Нужно правильно питаться, правильно принимать препараты, – утверждает специалист.

Но эти слова пациентов не успокаивают. Они считают, что странные препараты прописывают лишь «дешевым» больным, неспособным заплатить за лечение «сверхурочно». Одна из пациенток Центра призналась, что у нее на фоне ВИЧ развился заглушенный сифилис, который нужно пролечить, прежде чем начинать основную терапию. Женщину отправили к венерологу, но бесплатной помощи в лечении, по ее словам, не предоставили.

– Врач расписала все ужасы заболевания и сказала, что нужно заплатить 10 тысяч рублей за лечение. Оплата ей на руки. За эти деньги она мне продаст лекарства и напишет, как их употреблять. Я попросила название препарата, чтобы купить самой в аптеке, но она заверила меня, что таких препаратов в свободной продаже нет. В итоге пришлось выкручиваться, искать знакомых врачей, которые выписали рецепт на нужный антибиотик. И я его купила по нормальной цене, – рассказала ВИЧ-инфицированная девушка.

Помимо ситуации с лекарствами пациентов Центра беспокоит питание. Те, кто лежал в стационаре, рассказывают, что там практически перестали нормально кормить. Усиленный белковый рацион, жизненно необходимый пациентам, по их словам, давно канул в Лету - порции мяса и рыбы значительно уменьшились.

Другие тревожащие слухи – устаревание оборудования в реанимационной. Пациенты рассказывали, что списанная, но до сих пор эксплуатируемая аппаратура очень часто дает сбои. Один из недавних случаев – отказ аппарата искусственного дыхания. Он не включился, поставив под угрозу жизнь молодой пациентки. Именно из-за этого, по их данным, уволился реаниматолог.

Жалуются на недостаток препаратов и внимания и беременные женщины, пациентки Центра. По их словам, многим перестали давать средства, от которых зависит здоровье новорожденного. Между тем, введение этого препарата в пуповину при родах у ВИЧ-инфицированной женщины исключает наличие положительного диагноза у новорожденного малыша, то есть ребенок рождается здоровым. При этом руководство Центра не раз заявляло в своих выступлениях, что путь передачи ВИЧ от матери к ребенку практически уже не фиксируется, так как есть эффективные противовирусные препараты.

Но и эти проблемы в СПИД-Центре отрицают.

– У нас долгое время работал Александр Сергеевич (реаниматолог. – Ред.). Он по здоровью перешел в дежурные инфекционисты. Он не уволился, работает у нас в штате, просто попросился на более спокойную службу. А питание у нас абсолютно нормальное, – утверждает руководитель СПИД-Центра. – Мы купили в Центр новую профессиональную плиту. Сегодня на обед в духовке куриные окорока, которые я только что видела своими глазами.

Отметим, что заболеваемость СПИДом и распространение ВИЧ в России перешло в фазу эпидемии. Уже к 2020 году в России количество людей с диагнозом ВИЧ или СПИД может увеличиться на 250 процентов. Об этом неоднократно заявляла в СМИ министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она пояснила, что причина такого бедствующего положения - в первую очередь в объеме финансирования. На сегодняшний день он позволяет обеспечить ретровирусной терапией лишь 23 процента больных.

При этом в Австралии уже объявили о победе над СПИДом, в остальных развитых странах количестово заболевших снижается год от года.

Напомним, что именно качественная терапия позволяет приглушить вирус, что многократно снижает вероятность передачи вируса от человека к человеку.