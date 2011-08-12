Лечение каплями, даже самыми дорогостоящими, не останавливает прогрессирование катаракты и глаукомы. И рано или поздно проблему придется решать хирургическим путем.

В Приморье такие операции делают в отделении микрохирургии глаза краевой клинической больницы №2. Квалификация хирургов и оборудование позволяют выполнять их на уровне ведущих российских офтальмологических центров, поэтому основной части больных нет необходимости ехать в Москву или соседний Хабаровск.

Катаракта

Удаление помутневшего хрусталика - экстракция катаракты - самая массовая операция в современной микрохирургии глаза.

Еще не так давно экстракция катаракты была возможна лишь после ее "созревания", то есть спустя несколько лет после выявления. Человек все это время испытывал неудобства из-за ухудшения зрения, а обязательным условием реабилитационного периода после хирургического вмешательства были полный покой и довольно продолжительное пребывание в больничных стенах. И, что главное, после операции зрение далеко не всегда становилось идеальным.

Теперь больному необязательно ждать полного помутнения хрусталика. Современные технологии позволяют удалять катаракты любой зрелости. Благодаря широкому внедрению в практику лечения глазных заболеваний современных микрохирургических технологий все оперативные вмешательства по поводу удаления катаракты малотравматичны и протекают, как правило, без серьезных осложнений.

Существует два вида лечения катаракты: экстракапсулярная экстракция и факоэмульсификация (фако - хрусталик, эмульсификация - дробление).

Экстракапсулярная экстракция - самый распространенный и надежный способ экстракции катаракты. В ходе операции производится удаление помутневшего хрусталика с сохранением родной капсулы хрусталика (оболочки толщиной всего несколько микрон). Это позволяет имплантировать в нее искусственный хрусталик из полимерного материала.

В прошлом после удаления катаракты для восстановления зрения использовались толстые стекла или контактные линзы. Сегодня для восстановления зрения используются искусственные хрусталики (ИОЛ) или можно купить контактные линзы с доставкой.

Современная офтальмология позволяет врачу подобрать ИОЛ каждому пациенту исходя из его индивидуальных особенностей. Для этого перед операцией с помощью ультразвукового исследования определяются размеры и форма глаза.

В настоящее время существует огромное количество различных моделей искусственных хрусталиков. Производители стараются создать линзы, как можно более похожие по своим свойствам на хрусталик человека. Недавно появилась мультифокальная модель, которая позволяет хорошо видеть предметы, расположенные и на близком, и на дальнем расстоянии. А значит, пациенту после операции не понадобятся очки. Правда, в Приморье мультифокальных искусственных хрусталиков пока еще нет.

О ценах. Операция проводится бесплатно, а за искусственный хрусталик придется заплатить. Стоимость варьируется от 6,5 до 9,7 тысячи рублей, в зависимости от производителя. Самые дорогие - американские. Они считаются самыми качественными. Для инвалидов, ветеранов войны и приравненных к ним граждан имеются льготы по оплате.

Второй, более современный метод экстракции катаракты - факоэмульсификация. Она бывает ультразвуковая и лазерная.

Ультразвуковая факоэмульсификация. Через зрачок в глаз вводят крошечный ультразвуковой зонд - факоэмульсификатор - и дробят вещество хрусталика. Дробят до такого состояния, что он превращается в эмульсию, которую затем "отсасывают" через этот же зонд. Затем в хрусталиковую камеру вставляют мягкую, свернутую в трубочку интраокулярную линзу (ИОЛ). После установки линза самостоятельно разворачивается внутри глаза и надежно фиксируется.

Все манипуляции во время операции проходят через микроразрез размером всего 1,5-3 мм, который впоследствии самогерметизируется. В этом главное и самое важное отличие факоэмульсификации от экстракапсулярной экстракции, которая предполагает обширный разрез - до 12 мм - и наложение швов.

Удаление катаракты через малые и сверхмалые разрезы делает эту операцию малотравматичной, снижает риск возможных осложнений. Правда, с помощью такого метода можно удалять не все катаракты, так как есть риск отрицательного влияния ультразвуковых колебаний на ткани глаза, прежде всего на роговую оболочку.

Факоэмульсификация катаракты относится к высокотехнологичным видам медицинской помощи. Поэтому операция производится на платной основе. Стоимость вместе с расходными материалами (мягкие интраокулярные линзы) составляет 13,6 - 17 тысяч рублей, в зависимости от страны-производителя ИОЛ.

Лазерная факоэмульсификация катаракты является еще менее травматичной, чем ультразвуковая. Лазер более современен, он не дает побочных эффектов. Лазерная энергия более мощная, чем ультразвуковая, она разрушает бактерии внутри глаза. Уже через неделю после операции человек может вернуться к нормальному образу жизни - заниматься спортом, плавать, работать за компьютером и читать. Но пока в Приморье нет необходимого для ее проведения оборудования.

Глаукома

Глаукома проявляется повышением внутриглазного давления. Оно может прыгать вверх-вниз несколько раз за день, незаметно "убивая" волокна зрительного нерва. Если же нерв умирает, то человек теряет зрение полностью и навсегда. Двадцать процентов инвалидов по зрению слепнут именно из-за глаукомы.

Вопрос о хирургическом лечении глаукомы решается индивидуально, с учетом формы глаукомы, уровня внутриглазного давления, степени оттока внутриглазной жидкости, состояния угла передней камеры, поля зрения и общего состояния больного.

Суть хирургического вмешательства - создание дополнительного пути оттока жидкости внутри глаза с целью нормализации внутриглазного давления.

Без рецепта

На начальной стадии глаукомы могут помочь травяные сборы.

Этот настой полезно пить на ночь, непосредственно перед сном. Он успокаивает нервы и снижает глазное давление: смешайте 3 столовые ложки сухих листьев грецкого ореха, 2 чайные ложки цветов шиповника, 1 чайную ложку корня шиповника, маленький, с четверть кусочка сахара, растертый корень алоэ. Заварите сырье в 1/2 литра кипятка, настаивайте 30 минут, процедите и пейте 12 дней по столовой ложке на ночь. Готовый отвар храните в холодильнике. Сделайте трехдневный перерыв и пейте еще 12 дней.

Очень полезны овощные соки.

Смешайте порезанные кубиками 200 г моркови, 100 г свеклы, 150 г сельдерея, 100 г огурца и 50 г петрушки. Овощную смесь пропустите через мясорубку или соковыжималку и пейте отжатый сок в течение дня.

Особенно полезен морковный сок - как в коктейле, так и отдельно. Можно смешивать его с медом или молоком.

Но едва ли не самая полезная для глаз ягода - черника. Она усиливает остроту зрения, уменьшает усталость глаз.

Смешайте по половине стакана ягод и меда. Храните "сладкое лекарство" в холодильнике и съедайте в день по 1-2 столовые ложки.

С вечера залейте кипяченой водой столовую ложку черники. Утром за 10 минут до завтрака съешьте ягоды.