Глава Владивостока оценил качество ремонта в роддоме №3

В ходе рабочей поездки глава города Игорь Пушкарёв проверил качество проведенного ремонта в роддоме №3 - одном из крупнейших городских роддомов. Капитальный ремонт здесь начался в июле. Масштабные работы охватили все отделения учреждения.

Полностью отремонтированы отделение патологии беременности и отделение анестезиологии и реанимации, операционная гинекологического отделения и лаборатория. Существенно реконструирован реанимационный блок: в нем заменили инженерные коммуникации и систему электроснабжения, установили систему кондиционирования воздуха в палатах, выполнили отделку стен и пола керамогранитом, поставили на каждом входе пластиковые двери. Не менее серьезные перемены произошли и в других подразделениях роддома № 3. Ремонт коснулся операционной акушерского отделения, послеродового отделения, занимающего два этажа в здании, родильных залов.

Также была восстановлена кровля акушерского корпуса, благоустроена прилегающая территория - здесь уложен свежий асфальт и заменены бордюры. Стоит отметить, что, несмотря на масштабность ремонтных работ, вся необходимая медицинская помощь оказывалась пациентам "третьего" роддома в полном объеме и своевременно.

Также в ходе поездки глава города Игорь Пушкарёв пообщался с медперсоналом больницы и ответил на многие вопросы, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

"Сейчас многих сотрудников больниц волнуют те изменения, которые произойдут после передачи городских учреждений здравоохранения на баланс администрации Приморского края, - прокомментировал Игорь Пушкарёв. - Могу заверить, мы передадим их в хорошем материально-техническом состоянии, что во многом должно стать основой их дальнейшего развития".