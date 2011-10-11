Во Владивостоке построят поликлинику с соляной пещерой

На базе строящейся детской поликлиники в микрорайоне Снеговая падь планируют организовать специализированные приемы врачей, клинико-диагностическую лабораторию, дневной стационар, отделение восстановительного лечения с современным залом лечебной физкультуры и галокамеру. Последнюю называют соляной пещерой.

Атмосфера в ней располагает к отдыху и расслаблению. Соляные сталактиты, необычный рельеф стен, которые покрыты слоем соли, спокойная музыка и удобные релаксационные кресла. Галотерапия оказывает оздоровляющее действие, снимает стресс и применяется как для профилактики, так и для лечения заболеваний органов дыхания и кожных заболеваний. Планируется, что эта поликлиника будет обслуживать детей Советского района.

Что касается филиалов поликлиники №8, расположенных на ул. Багратиона, 6 и на проспекте 100-летия Владивостоку, 145, то они продолжат работу в прежнем режиме. В этих филиалах родители со своими детьми смогут посетить педиатров, сдать анализы и сделать прививки, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

"Сейчас детская поликлиника №8 расположена в жилом здании на Багратиона, 6, - прокомментировала заместитель начальника управления здравоохранения Светлана Денисова. - Из-за недостатка площадей невозможно обеспечить в необходимом объеме оказание медицинских услуг по следующим видам медицинской помощи: хирургии, урологии, ортопедии, восстановительному лечению, отсутствует ультразвуковая диагностика, рентгенодиагностика. Нет дневного стационара. Поэтому детки вынуждены получать медицинские услуги в других учреждениях, разбросанных по всему городу. После того, как начнет работать поликлиника в Снеговой пади, все названные виды медпомощи можно будет получить в одном месте".