Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Учащимся Приморья предложено сдать тесты на наркотики
Как сообщает группа информации и общественных связей приморского УФСКН, тестирование будет проводиться в этом учебного году в соответствии с решением краевой антинаркотической комиссии.
В прошлом году оно было впервые проведено в Приморье в качестве эксперимента – на добровольной основе. Проведение тестирования является эффективной предупредительно-профилактической мерой, направленной на раннюю диагностику фактов потребления наркотиков среди школьников и студентов. В крае более половины участников опроса, опубликованного на сайте УФСКН России по Приморскому краю, проголосовали за тестирование. Планируется, что в акции примет участие большинство учебных заведений края, в первую очередь – школы, детские дома и интернаты, лицеи профтехобразования, вузы.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Перинатальный центр Приморья заинтересовал итальянцев
- Во Владивостоке растет количество томографов
- Курильщикам во Владивостоке предлагали обменять сигареты на гематоген (фото)
- Во Владивостоке завершился "Форум индустрии здравоохранения – Дальний Восток 2016"
- Министр здравоохранения России провела во Владивостоке встречу со своим корейским коллегой
- Перспективы импортозамещения лекарственных препаратов обсудили во Владивостоке
- Пациенты СПИД-Центра во Владивостоке хотят отказаться от лечения
- Во Владивостоке эксперты обсудили неинфекционную эпидемию XXI века
- Приморских йогов дождь не испугал
- Свободный порт Владивосток ждет еще более 100 резидентов в этом году
Новости раздела
- Перинатальный центр Приморья заинтересовал итальянцев
- 51-летняя жительница Приморья рискнула и сделала невозможное
- Стоматологическая клиника университета "Чосон" пригласила представителей медицинского туризма Владивостока
- Японцы намерены построить во Владивостоке амбулаторный реабилитационный центр
- Во Владивостоке растет количество томографов
- Во Владивостоке началась достройка важнейшего медицинского учреждения
- Во Владивостоке студенты создают оригинальные биопротезы верхних и нижних конечностей
- Во Владивостоке провели уникальные операции на сердце
- Курильщикам во Владивостоке предлагали обменять сигареты на гематоген (фото)
- Во Владивостоке завершился "Форум индустрии здравоохранения – Дальний Восток 2016"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин