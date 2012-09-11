Учащимся Приморья предложено сдать тесты на наркотики

Как сообщает группа информации и общественных связей приморского УФСКН, тестирование будет проводиться в этом учебного году в соответствии с решением краевой антинаркотической комиссии.

В прошлом году оно было впервые проведено в Приморье в качестве эксперимента – на добровольной основе. Проведение тестирования является эффективной предупредительно-профилактической мерой, направленной на раннюю диагностику фактов потребления наркотиков среди школьников и студентов. В крае более половины участников опроса, опубликованного на сайте УФСКН России по Приморскому краю, проголосовали за тестирование. Планируется, что в акции примет участие большинство учебных заведений края, в первую очередь – школы, детские дома и интернаты, лицеи профтехобразования, вузы.

«Золотой Рог».