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Услышьте свое сердце
58% смертей в России происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Каждый год эти недуги уносят 1 млн 300 тысяч жизней. Можно ли уйти от такой злой статистики? Можно, если своевременно проверять состояние своего сердца и сосудов.
ЭКГ: ПРОЩЕ НЕКУДА
Начнем с электрографии (ЭКГ) - одном из самых доступных, быстрых, безвредных и абсолютно безболезненных методов исследования деятельности сердца, с которым, вероятно, уже имел дело практически каждый взрослый человек.
Врачи используют ЭКГ для выявления сердечных заболеваний при обследованиях и для уточнения диагноза при уже установленном заболевании. В отличие от других методов, ЭКГ способна обнаружить малейшие отклонения от нормального ритма сердца и выявить повреждения миокарда, причиной которого наиболее часто бывает закупорка коронарных артерий.
- Клетки нашего сердца обладают способностью генерировать электрические импульсы, приводящие к сокращению сердечной мышцы и нормальной работе этого органа, - рассказывает зав. терапевтическим отделением владивостокской поликлиники №12 Зоя СОКОЛОВА. - Специальный прибор - электрокардиограф - улавливает сердечные импульсы с поверхности тела и усиливает их примерно в 3000 раз.
Практикующие врачи хорошо знают, какой должна быть нормальная ЭКГ, и ставят диагноз болезни сердца на основании либо снижения уровня пиков ниже допустимых значений, либо при обнаружении ненормальных по форме или по расположению подъемов и спусков «сердечной кривой».
По изменениям на ЭКГ можно диагностировать ишемию и инфаркт миокарда, гипертрофию правого и левого желудочков, аритмии, перикардит, нарушение электролитного баланса (в частности, гипокалиемию), а также судить о действии сердечных препаратов.
Показанием для назначения ЭКГ может служить подозрение на наличие заболеваний сердца и сосудов, гипертоническая болезнь, функциональные нарушения. ЭКГ обязательно входит в комплекс исследования спортсменов, беременных женщин, представителей некоторых профессий, во время медицинских комиссий и перед хирургической операцией. Простудные заболевания, воспалительные процессы, болезни некоторых внутренних органов также могут ухудшить функции сердца, что требует мониторинга ЭКГ и наблюдения специалиста.
Как следует относиться к заключению, даваемому врачом по вашей ЭКГ?
- К сожалению, ЭКГ не является стопроцентно достоверным методом диагностики заболеваний сердца, - считает Зоя Соколова. - Некоторые заболевания сердца при спокойном состоянии пациента на ЭКГ не проявляются и могут быть выявлены только при определенных условиях (например, во время или после физической нагрузки), когда сердце начинает работать в усиленном режиме. Поэтому иногда врачи просят пациента выполнить какое-либо физическое упражнение, так называемый «стресс-тест» (от простых приседаний до «езды» на велоэргометре), и снимают ЭКГ до, во время и после нагрузки.
ПОСТОЯННО ПОД КОНТРОЛЕМ
Для того чтобы сердце было под контролем в течение какого-то более длительного времени, используется метод амбулаторного ЭКГ-мониторинга (АЭМ) и портативное устройство, способное наблюдать за сердцем практически 24 часа в сутки.
Суточное мониторирование ЭКГ (Холтеровское мониторирование) позволяет выявлять безболевые формы ишемической болезни сердца, нарушения ритма и проводимости сердца.
При наличии медицинского полиса и направления врача в муниципальных поликлиниках и краевом диагностическом центре ЭКГ сделают бесплатно. То же самое - и больным, находящимся на лечении в стационарах. В остальных случаях электрокардиограмма обойдется пациенту в 200-300 руб. в муниципальных и государственных лечебных учреждениях и от 350 до 700 руб. - в частных.
СЕРДЕЧНОЕ ЭХО
- Эхокардиография (от «эхо» и «кардиография») - это метод ультразвуковой диагностики, - говорит Зоя Соколова. - Ультразвуковой датчик плотно прижимается к груди и передвигается в разных направлениях. «Эхо»-сигналы, посылаемые датчиком, возвращаются обратно и преобразуются компьютером в изображение на мониторе, по которому можно оценить деятельность сердца, определить его размеры и форму, состояние клапанов и крупных сосудов и многое другое. УЗИ сердца в большинстве случаев позволяет полностью заменить рентгеновские методы исследования, а значит - избавить человека от облучения.
Эхокардиография применяется в диагностике приобретенных и некоторых врожденных пороков сердца (возможно определение степени сужения отверстий и состояния створок клапанов, дефектов в перегородках сердца, экссудативных перикардитов, опухолей сердца и т.д.); позволяет выявить участки миокарда, которые испытывают недостаток притока крови из-за наличия атеросклеротических бляшек в коронарных артериях. Эти участки миокарда выглядят как менее активно сокращающиеся (зоны гипокинезии), по сравнению с соседними «здоровыми» участками сердца. Такие зоны гипокинезии миокарда выявляются либо при уже свершившемся инфаркте миокарда, или в зоне высокого риска инфаркта.
Показаниями к проведению ЭхоКГ являются: боли в области сердца; изменения на электрокардиограмме; нарушения ритма сердца; подъемы артериального давления; перенесенный инфаркт миокарда; кардиомиопатии; врожденные и приобретенные пороки сердца; состояние после различных операций на сердце; признаки сердечной недостаточности.
Обычно ЭхоКГ сочетают с допплерографией, или, как ее еще называют, эхографией сосудов. Этот метод основан на изменении частоты волн ультразвука, которые отражаются от движущихся частиц крови.
Допплерография позволяет оценить состояние сосудов сердца: как и с какой скоростью течет по ним кровь, определить их диаметр и степень сужения, наличие аневризм (опасность разрыва) и внутрикоронарных тромбов (так называемые осложненные атеросклеротические бляшки) и др.
Эхокардиография является более дорогостоящим методом инструментального исследования, чем ЭКГ, так как требует наличия более дорогой аппаратуры для ультразвуковых исследований и высокой квалификации врача - желательно кардиолога. Поэтому в коммерческих медицинских центрах эта услуга встречается не часто.
При наличии медицинского полиса и направления врача в муниципальных поликлиниках и краевом диагностическом центре ЭхоКГ вам сделают бесплатно. То же самое и больным, находящимся на лечении в стационарах. В остальных случаях ЭхоКГ вместе с допплерографией обойдется в сумму от 500 до 1500 руб.
ЗАГЛЯНУТЬ В АРТЕРИЮ
Помимо ЭКГ и ЭхоКГ применяются и другие методы инструментальной диагностики.
Для обнаружения закупорки или сужения кровеносных сосудов (аорты или артерии) применяют контрастное рентгенологическое исследование - ангиографию. При стенокардии и ишемической болезни сердца исследуют коронарные артерии - это называется коронароангиография.
В паховую артерию вводят тонкий катетер и продвигают его по направлению к сердцу. Для контроля продвижения катетера проводится непрерывная рентгенологическая съемка. Контрастное вещество вводят через катетер в коронарные артерии, и на экране появляется отчетливое изображение камер сердца и коронарных артерий.
Чаще всего это исследование назначают сердечным больным для решения вопроса о проведении хирургического лечения.
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