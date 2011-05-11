Медицинские банки: польза или вред?

Хотел купить медицинские банки, но их в аптеке не оказалось. Аптекарша мне сказала: «Банки вредны для здоровья». Вот те раз! Сколько себя помню, мне всегда во время простуды ставили банки, поскольку считалось, что медицинские банки - универсальное средство при респираторных инфекциях. А теперь, значит, банки вредны?

Михаил Семенович

Банки в медицине используются давно. Первыми применять их начали китайцы; они полагали, что банки повышают сопротивляемость к вредному воздействию, активизируют циркуляцию крови и жизненной энергии «ци».

Когда банка прикасается к телу, внутрь засасывается кожа. Это ведет к увеличению притока крови к данному участку. Банки активно стимулируют кровообращение, обновление клеток организма, улучшают обмен веществ. Причем подобным методом лечили не только бронхиты и пневмонии. Баночное лечение, как считалось, помогает при головной боли, боли в животе, спине, пояснице, в суставах. Ими лечили (и до сих пор лечат в китайской медицине) головокружение, кашель, астму и даже понос.

Но банки можно ставить не всем. Они противопоказаны при серьезных сердечно-сосудистых заболеваниях; новообразованиях и опухолях различной этиологии; острых инфекционных заболеваниях, склерозе и тромбозе сосудов; повышенной температуре тела; повреждениях кожи и ряде других заболеваний. То есть, перед тем как заняться самолечением, необходимо проконсультироваться с врачом.

Банки ставятся следующим образом. На палочку наматывается вата, ее обмакивают в спирт и зажигают. Горящая палочка вносится через горлышко в банку, оттуда извлекается, и банка сразу же ставится на тело больного. Она должна присосаться к коже.

Банки можно ставить на всю поверхность грудной клетки, кроме области сердца. Не ставят банки и на область позвоночника и лопаток.

Первый раз банки должны стоять не больше 1 минуты; со второго - уже минут 15. В ходе процедуры у больного должно быть приятное ощущение тепла. Если он вдруг почувствует боль, банку следует немедленно снять. Надо следить за тем, чтобы банки присасывались как следует - в противном случае снижается лечебное воздействие. Если есть необходимость повторить лечение, то перерыв между процедурами должен составлять минимум одни сутки, а лучше - 2-3 суток. При этом банки следует ставить на новые места.

Тем не менее сегодня некоторые врачи лечение банками не одобряют. В Америке, например, они вот уже лет 20 как запрещены и изъяты из арсенала лечебных средств. В первую очередь не советуют их использовать для лечения пневмонии, так как может возникнуть пневмоторакс, то есть разрыв легочной ткани. Это, конечно, не означает, что от банок пострадает каждый больной. Но американские врачи считают, что даже если разрыв легочной ткани случается у одного из сотен тысяч пациентов, все равно рисковать нельзя. Но я о подобных случаях за свою многолетнюю врачебную практику даже не слышала. Кстати, во многих странах банки успешно применяются и по сей день.