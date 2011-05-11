Холод - стресс для кожи

Существуют ли какие-то несложные процедуры (самомассаж лица, обтирание льдом), проделывая которые ежедневно, можно сохранить молодость кожи до глубокой старости?

Т. Руднева

Ни в коем случае ни тем, ни другим заниматься нельзя. Массаж - процедура. Заниматься этим должен только квалифицированный специалист.

Температура +10 градусов уже является вредной для лица, не говоря о льде. Низкая температура - это суперстресс для мышц и кожи лица и приводит к преждевременному старению. Достаточно умываться холодной водой из-под крана. Тело же выдерживает и более низкие температуры, оно менее изнеженно, можно окунаться в прорубь. С лицом же обращаться надо аккуратно. Если после парной вы хотите прыгнуть в прорубь, лицо сначала надо ополоснуть прохладной водой, а потом уже нырять в ледяную воду. Перепад температур в 30-40 градусов - максимально допустим для лица. Все остальное вредит коже лица и способствуют ее раннему старению.