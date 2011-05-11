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Коза поможет при аллергии
Правда ли, что козье молоко можно давать ребенку при аллергии на коровье, но нельзя - в случае лактазной недостаточности?
Г. Коростылева
Пищевая аллергия и лактазная недостаточность - два разных заболевания.
Термин «пищевая аллергия» означает иммунную реакцию на попадание в организм белковых молекул коровьего молока. При лактозной непереносимости у ребенка отсутствует способность переваривать лактозу, содержащуюся в молоке. Здесь не идет речь об аллергии, а о нарушении обмена веществ. Поэтому в первом случае козье молоко использовать можно, а во втором - нет. Козье молоко не содержит компонент, являющийся основным аллергеном коровьего молока, поэтому может использоваться при непереносимости белков коровьего молока и сои. Но оно не должно входить в рацион ребенка, страдающего непереносимостью молочного сахара - лактозы, поскольку любое молоко животного происхождения (коровье, овечье, козье, кобылье) ее содержит.
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