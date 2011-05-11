Если малыш заболел

Как узнать, что малыш плохо себя чувствует и что у него болит, когда он не может это объяснить сам?

Е. Сычева

Признаками плохого самочувствия малыша чаще всего становятся изменения в его поведении и плохой аппетит. Если ребенок капризный, вялый, глазки влажные и он их постоянно чешет, это может говорить о том, что у него повышена температура. Если в дополнение к этому у малыша набухли десны, он грызет все, что попадается ему под руку, вполне возможно, что у него режутся зубки. Если малыш неохотно кушает, после еды обильно срыгивает, его часто беспокоят диарея или, наоборот, запоры, то у него, скорее всего, проблемы с пищеварением. Но в любом случае самостоятельно ставить диагноз родителям конечно же не стоит, если появился повод для беспокойства, лучше сразу обращаться к врачу.