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15 минут - и готово
Боль в спине могут вызывать десятки факторов. Грыжа межпозвоночного диска - один из самых частых и самых неприятных. Те, кто страдал ею, знают, какая это беда. Но сегодня эту проблему можно решить всего за 15 минут. Такие уникальные операции делают нейрохирурги Городской клинической больницы №2 г. Владивостока. И пока больше никто на всем Дальнем Востоке.
ДИСК НЕ ВЫДЕРЖАЛ НАГРУЗКИ
Как появляется грыжа? Легко. Пять рабочих дней человек просидел за письменным столом, а в выходные поехал на дачу копать картошку. Или пошел в спортзал - потягать железо. Или… Вариантов много - результат один: чрезмерная нагрузка на изнеженный организм привела к микротравме межпозвонкового диска.
- А как только в диске появилась трещина, считайте, что процесс пошел, и дальнейшее - это уже дело времени, - поясняет заведующий нейрохирургическим отделением Руслан ТОТОРКУЛОВ. - Достаточно самого незначительного напряжения позвоночника - и диск сквозь трещину постепенно начинает выползать наружу. Это и есть грыжа межпозвонкового диска. Она может возникнуть в любом месте позвоночника, но в 80% всех случаев страдает поясница.
Как только грыжа диска начинает сдавливать нервные корешки, появляется боль. И порой такая, что хоть на стенку лезь. И никакие растирания здесь уже не помогут. Необходима операция. Причем срочная: чем дольше грыжа сдавливает спинной мозг, тем выше вероятность необратимых изменений. Со временем мягкая грыжа диска, которую можно было бы убрать достаточно легко, становится плотной, окостеневает, и хирургу приходится удалять этот костный нарост, что увеличивает риск для пациента.
В запущенных случаях, а именно с такими к нам, как правило, и попадают, приходится делать большую открытую операцию - с общим наркозом, разрезом тканей, ревизией корешков и удалением грыжи диска. Нередко нам приходится фиксировать позвонки по отношению друг к другу с помощью титановых пластин, которые не дают им смещаться. Операция эта довольно сложная, занимает от 1,5 до 3 часов, а восстановительный период может продлится до полугода.
МАЛОЙ КРОВЬЮ
Если больной своевременно обратится к врачу, можно обойтись, что называется, малой кровью. Речь идет об эндоскопической операции. Эндоскопическое оборудование для операций на позвоночнике имеется лишь в «тысячекоечной» больнице, так что больше нигде в крае подобных операций не делают.
Во время эндоскопического удаления межпозвоночной грыжи применяется местная анестезия, поэтому пациент находится в сознании. Постоянный контакт врача и больного во время операции позволяет полностью избежать повреждения нервных структур. Для удаления грыжи к позвоночному каналу через небольшой разрез (2,5 см) подводится двухканальный тубус. В один вводится миниатюрная видеокамера, в другой - микроскопические инструменты, которыми хирург удаляет выпавшую в позвоночный канал грыжу. Подобным методом владеют немногие. Несмотря на то, что такая операция технически проста, она требует большого опыта и предельной концентрации внимания: ведь хирург работает в непосредственной близости от спинного мозга.
Операция длится 1-1,5 часа, через несколько часов пациент уже может ходить, а через две недели, после того как завершит курс медикаментозного и физиотерапевтического лечения и освоит комплекс лечебной гимнастики, выписывается из стационара.
ВСТАНЬ И ИДИ
Избавиться от болей в позвоночнике можно совсем просто - всего за 15 минут. Причем раз и навсегда. Такой уникальный, самый современный и самый щадящий на сегодняшний день метод - чрескожной дискэктомии - освоили и успешно применяют в «тысячекоечной» больнице. Подобных операций не делает больше никто не только в Приморье, но и на Дальнем Востоке.
Суть метода, который в Европе называют не операцией, а процедурой, заключается в введении в межпозвонковый диск зонда-декомпрессора американской фирмы Stryker, которая является одним из крупнейших производителей медицинской техники.
Декомпрессор выглядит как шприц, на конце иглы которого находится малюсенький шнек. Во время операции иглу воткнут в межпозвонковый диск и начнут вращать, часть диска будет намотана и отделена этой иглой. Таким образом ликвидируется давление грыжи на корешки спинного мозга.
- Процедура настолько безболезненна, что не требует даже местной анестезии, - говорит Руслан Тоторкулов. - Пациент самостоятельно встает с операционного стола и идет в палату. Потому что боль - как рукой сняло. Но эта операция для тех, кто ответственно относится к своему здоровью и обращается к врачу своевременно, не дожидаясь, пока грыжа целиком вывалится в позвоночный канал.
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