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Во Владивостоке специалистов от Калининграда до Камчатки учили правильно мерить и взвешивать
ФБУ «Приморский ЦСМ» принимало в ДВФУ участников конференции, посвященной внедрению новых межгосударственных и национальных стандартов в области измерения массы
30-31 января 2014 г. в г. Владивостоке в зале заседаний «Морской» главного корпуса комплекса зданий ДВФУ состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция «Весы 2014», на которой обсуждались вопросы внедрения новых межгосударственных и национальных стандартов в области измерения массы.
Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» весоизмерительная техника вошла в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений, к которым установлены обязательные требования. Защита прав и законных интересов граждан, общества и государства от отрицательных последствий недостоверных результатов – это одна из целей, которая поставлена Законом перед производителями весоизмерительной техники и организациями, осуществляющими ее поверку.
Конференция была организована ведущими метрологическими институтами ФГУП ГЦИ СИ «ВНИИМС», ФГУП ГЦИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» с участием ФБУ «Приморский ЦСМ» и ООО «ТЕНЗО-М»-Приморье» для потребителей весоизмерительной техники Дальнего Востока и Сибири.
Конференция собрала участников от Калининграда до Камчатки. Более 70 человек приняли активное участие в обсуждении вопросов в области измерения массы.
На конференции выступили с докладами: В.Н. ЯНШИН - заместитель директора ФГУП ГЦИ СИ «ВНИИМС», А.Ф. ОСТРИВНОЙ - начальник отдела ФГУП ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», В.И. ЗАВЗЯТЫЙ - директор ФБУ «Приморский ЦСМ», генеральный директор ЗАО «ВИК «ТЕНЗО-М» и другие участники конференции.
Рассматривались вопросы, которые касались: аттестации эталонов единиц величин, разработки и утверждения методик поверки, обеспечения нормативной документацией, экспертизы конструкторской документации, выполнения Постановления Правительства РФ от 20.04.2010 г. № 250 «О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами».
Полученные результаты обсуждения будут полезны всем участникам и, в первую очередь, разработчикам ГОСТов в области измерения массы, а предложенные рекомендации действительно найдут свое применение в практической деятельности.
Участники конференции поддержали организаторов конференции в том, что разработка и внедрение новых стандартов должны способствовать установлению правовых основ обеспечения единства измерений в Российской Федерации.
Владимир ЗАВЗЯТЫЙ, директор ФБУ «Приморский ЦСМ». Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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