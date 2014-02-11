Во Владивостоке специалистов от Калининграда до Камчатки учили правильно мерить и взвешивать

ФБУ «Приморский ЦСМ» принимало в ДВФУ участников конференции, посвященной внедрению новых межгосударственных и национальных стандартов в области измерения массы

30-31 января 2014 г. в г. Владивостоке в зале заседаний «Морской» главного корпуса комплекса зданий ДВФУ состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция «Весы 2014», на которой обсуждались вопросы внедрения новых межгосударственных и национальных стандартов в области измерения массы.

Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» весоизмерительная техника вошла в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений, к которым установлены обязательные требования. Защита прав и законных интересов граждан, общества и государства от отрицательных последствий недостоверных результатов – это одна из целей, которая поставлена Законом перед производителями весоизмерительной техники и организациями, осуществляющими ее поверку.

Конференция была организована ведущими метрологическими институтами ФГУП ГЦИ СИ «ВНИИМС», ФГУП ГЦИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» с участием ФБУ «Приморский ЦСМ» и ООО «ТЕНЗО-М»-Приморье» для потребителей весоизмерительной техники Дальнего Востока и Сибири.

Конференция собрала участников от Калининграда до Камчатки. Более 70 человек приняли активное участие в обсуждении вопросов в области измерения массы.

На конференции выступили с докладами: В.Н. ЯНШИН - заместитель директора ФГУП ГЦИ СИ «ВНИИМС», А.Ф. ОСТРИВНОЙ - начальник отдела ФГУП ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», В.И. ЗАВЗЯТЫЙ - директор ФБУ «Приморский ЦСМ», генеральный директор ЗАО «ВИК «ТЕНЗО-М» и другие участники конференции.

Рассматривались вопросы, которые касались: аттестации эталонов единиц величин, разработки и утверждения методик поверки, обеспечения нормативной документацией, экспертизы конструкторской документации, выполнения Постановления Правительства РФ от 20.04.2010 г. № 250 «О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами».

Полученные результаты обсуждения будут полезны всем участникам и, в первую очередь, разработчикам ГОСТов в области измерения массы, а предложенные рекомендации действительно найдут свое применение в практической деятельности.

Участники конференции поддержали организаторов конференции в том, что разработка и внедрение новых стандартов должны способствовать установлению правовых основ обеспечения единства измерений в Российской Федерации.

Владимир ЗАВЗЯТЫЙ, директор ФБУ «Приморский ЦСМ». Газета «Золотой Рог», Владивосток.