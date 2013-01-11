Часто болеющие дети: как им помочь?

Если ребенок часто болеет, родителям не стоит впадать в панику. Главное - осознать: повлиять на ситуацию в ваших силах. Консультирует педиатр Марина МАКЕЕВА, врач высшей категории одного из владивостокских медицинских центров.

Кого можно отнести к категории часто болеющих детей (ЧБД)? Тех, кто в возрасте до года заболевает ОРЗ чаще 4 раз в год, в возрасте от 1 до 3 лет - чаще 6 раз в год, в возрасте 4 лет и старше - более 5 раз в год. Почему дети болеют чаще взрослых? Думаю, ответ известен всем: детская иммунная система, в отличие от взрослой, не до конца сформирована. Но почему одни дети болеют чаще, чем другие? Иммунная система ЧБД слабее, чем у остальных. Как помочь такому ребенку? Конечно же, укрепляя иммунитет.

До 6 месяцев малыша защищают мамины антитела, которые он получил через плаценту. После 6 месяцев ребенка, находящегося на естественном вскармливании, продолжают защищать иммуноглобулины, которые содержатся в материнском молоке. Доказано, что дети, получающие грудное молоко, в 4 раза реже болеют ОРВИ и в 10 раз реже острыми кишечными инфекциями. Естественное вскармливание способно защитить организм ребенка от развития многих хронических заболеваний и в более старшем возрасте.

Причины частых респираторных заболеваний

Неправильный образ жизни. Режим дня отсутствует, дети мало времени проводят на свежем воздухе, много - у телевизора или компьютера, продолжительность сна меньше нормы. Сюда же можно отнести нерациональное питание, отсутствие закаливающих процедур, курение родителей.

Снижение местного иммунитета. В большинстве случаев этому способствует самолечение антибиотиками, иммуномодуляторами и так называемыми средствами для «профилактики» ОРВИ и гриппа. Кроме того, у детей выявляются патологические изменения в носоглотке и ротовой полости, иначе говоря - очаги постоянно тлеющей инфекции, способной вспыхнуть в любой момент.

Несоблюдения температурного режима. В зимний период родители чрезмерно кутают детей во время прогулки, в результате ребенок легко может вспотеть, а потом простудиться. Летом же, наоборот, широко представлены условия для переохлаждения, ребенок попадает под воздействие резких перепадов температуры (употребление холодной воды или мороженого, чрезмерно долгое пребывание в воде во время купания, неадекватное кондиционирование помещений и транспорта).

Несоблюдение оптимальных параметров воздуха. В период отопительного сезона сухой и жаркий воздух в помещении может быть причиной длительного кашля и насморка (вследствие пересыхания слизистых оболочек верхних дыхательных путей).

Пребывание в детском коллективе в период заболевания ОРВИ. Иммунный ответ на вирусную инфекцию начинает формироваться к концу первой - началу второй недели заболевания. Если ребенка, заболевшего ОРВИ, на четвертый день отвели в садик, вполне вероятно, что через два-три дня он опять заболеет. В период формирования иммунного ответа ребенок становится очень восприимчив к инфекции, и любой новый вирус будет впитывать как губка. А следствием частых ОРВИ у ребенка является формирование хронических очагов инфекции в верхних дыхательных путях (аденоидит, хронический тонзиллит).

Проблемы, связанные со школой и дополнительными занятиями. Большая информационная нагрузка и снижение двигательной активности ребенка могут негативно сказаться на состоянии организма. Ребенок здоровый, спокойный, уравновешенный может справиться с этой бурей без особого труда, но только при условии, что школьная нагрузка и дополнительные занятия соразмерны возрасту и состоянию здоровья.

Заболевания членов семьи. Очаги хронических инфекций у взрослых (хронический тонзиллит, гайморит, кариес и др.) могут стать причиной вторичных бактериальных осложнений у детей.

Хронический мононуклеоз и хроническая цитомегаловирусная инфекция вызывают у детей частые и подолгу протекающие ОРВИ, сопровождающиеся высокой температурой, увеличением небных миндалин, шейных лимфатических узлов, формированием вторичного иммунодефицита.

Как укрепить здоровье часто болеющего ребенка?

Еще раз хочу подчеркнуть, что к ЧБД относят изначально здоровых детей, у которых произошел срыв адаптации к условиям окружающей среды. Поэтому нужно принимать меры к тому, чтобы повысить сопротивляемость организма инфекциям.

Здоровый образ жизни. ЧБД нуждаются в строгом соблюдении режима дня. Рекомендуемая продолжительность сна для таких детей на 1-1,5 часа больше по сравнению со сверстниками. Все дети, и особенно ЧБД, должны ежедневно гулять на свежем воздухе. Продолжительность прогулок зависит от состояния здоровья и погодных условий. Очень важно не заставлять ребенка есть и не перекармливать. Для детей младшего возраста предпочтительным является грудное вскармливание до 1,5-2 лет. Пища по составу и объему должна соответствовать возрасту ребенка. Приоритет отдается натуральным продуктам, выросшим в той местности, где вы проживаете, и собранным в период их естественного дозревания. Рекомендуется резко ограничить или исключить продукты, содержащие красители, консерванты и другие химические добавки. Очень важно дополнительно обогатить рацион ребенка витаминами. Лучше всего для этой цели подходят свежевыжатые соки (в зимний период можно использовать не только свежие, но и замороженные фрукты и ягоды).

Оптимизация физических параметров воздуха. Температура воздуха в помещении должна составлять +18+22°С, влажность 40-70%. Рекомендуется удалить из квартиры все «пылесборники», регулярно проводить проветривание и влажную уборку.

Закаливание. В этом нуждаются все дети, в том числе и ЧБД. Закаливающие процедуры не должны вызывать у ребенка негативных эмоций, основные принципы закаливания - постепенность, регулярность и учет индивидуальных особенностей организма. Рекомендуется использование контрастных водных процедур, при этом важно не допускать переохлаждения организма.

Физическая активность и отдых после школы. После школы ребенку надо дать возможность отдохнуть, для первоклашек-шестилеток рекомендуется дневной сон. При выборе секций отдавайте предпочтение не шахматам и хору, а плаванию и футболу.

Рациональное лечение детей с ОРВИ. Подавляющее большинство острых респираторных заболеваний в педиатрической практике - это заболевания вирусной природы, поэтому использование антибиотиков в первые 3-4 дня зачастую не оправдано (эти препараты действуют только на бактерии, но не на вирусы). Частое применение антибиотиков приводит в том числе к угнетению иммунной системы, тем самым запуская порочный круг заболеваний. Иммунологические препараты может назначать только врач-иммунолог после проведения необходимого обследования.

Ограничение посещения детских коллективов для больных или не полностью выздоровевших детей с ОРВИ. Если ребенок болен, он должен находиться дома. Посещать детские коллективы можно только после полного выздоровления, не раньше шестого дня заболевания (или после третьего дня нормальной температуры). В период выздоровления ребенку не рекомендуется посещать места большого скопления людей.

Санация очагов хронической инфекции у детей и их родителей. Обязательно нужно посетить стоматолога и вылечить кариозные зубы, если они есть. Часто болеющих детей нужно консультировать у лор-врача для выявления очагов инфекции и своевременного правильного лечения синусита, хронического тонзиллита, увеличенных аденоидов. Для профилактики заболеваний врач может назначить такие анализы, как бакпосев из носа, зева, ПЦР слюны на определение вирусов герпеса, цитомегаловируса, вируса Эпштейна-Барра. При положительном результате проводится специфическая терапия.

Иммунизация. ЧБД в обязательном порядке рекомендуется проводить плановую вакцинацию по национальному календарю, кроме того, имеет смысл дополнительно делать прививки от гриппа, пневмококковой, гемофильной, менингококковой инфекций, поскольку эта группа более подвержена инфицированию, чем здоровые дети.

прививки проводятся через 2-4 недели после выздоровления (речь идет об острых заболеваниях); рекомендуется сочетанное введение вакцин, что позволяет скорректировать нарушение графика прививок, часто возникающее у таких детей из-за ежемесячных заболеваний; при проведении иммунизации используют средства для профилактики интеркуррентных (сопутствующих) инфекций.

ЧБД требуют составления индивидуального плана диспансеризации и систематического наблюдения педиатра. Кроме того, родителям ЧБД рекомендуется обратиться к гастроэнтерологу, лор-врачу, иммунологу: врач назначит необходимое обследование, которое поможет установить причину ослабленного иммунитета и определиться с тактикой его укрепления.

"Журнал здоровья", Владивосток.