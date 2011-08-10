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Региональный сосудистый центр будет открыт в Приморье
Региональный сосудистый центр в рамках программы модернизации здравоохранения будет открыт на базе краевой клинической больницы № 1.
Как рассказали в департаменте здравоохранения Приморского края, региональный сосудистый центр будет открыт уже в декабре 2011 года. В нем будут располагаться несколько отделений для больных с инфарктами и инсультами. В том числе реанимационные блоки, отделение ранней реабилитации, а также палаты для тяжелобольных пациентов.
Центр рассчитан на 90 коек. Он будет оснащен современным оборудованием, на закупку которого выделено почти 80 миллионов рублей.
Кроме того, в рамках программы модернизации здравоохранения в крае будет открыто еще три первичных сосудистых центра – в Уссурийске, Находке и городской больнице №1 Владивостока. Они также будут оснащены современным оборудованием, которое спасет не только жизнь больных с тяжелейшими сосудистыми заболеваниями, но и сохранит им здоровье.
Всего на оснащение сосудистых центров в Приморье будет потрачено более 280 миллионов рублей. Их них 241 – средства федерального бюджета, 40 – бюджет Приморского края.
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