www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.34 р. 100 JPY: 56.91 р.
EUR: 73.37 р. 10 CNY: 97.31 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Будьте здоровы
Распечатать

Двоих мальчиков и девочку родила 51-летняя жительница Приморья

10 Июня 2018, 10:14 | Владивосток

Врачи: примеры «звездных беременностей» в возрасте оказались заразительны и в Приморье

Беспрецедентный случай произошел во Владивостоке. Женщина первородка в возрасте 51 год родила тройню. В администрации Приморского края рассказали, что на свет появились два мальчика весом 1480 и 2300 граммов соответственно, и девочка, которая оказалась самой крупной - при рождении ее вес составил 2400 граммов.

Как пояснила главврач перинатального центра Татьяна Курлеева, на данный момент времени младенцы находятся в медучреждении - как и положено в случаях многоплодной беременности детям нужно дополнительное время для того, чтобы окрепнуть перед выпиской.

В одном из роддомов столицы Приморья (врачи просили не называть медучреждение) прокомментировали данный случай так:

«Замечательно, что роды прошли успешно. Будем надеяться, что  детки родились без патологий, ведь такой возраст мамочки часто приводит к осложнениям в течении беременности, а также  при родах. Возможно женщина, рискнувшая забеременеть в 51 год, долгое время лечилась от бесплодия или просто не имела здорового партнера. Часто зрелые представительницы прекрасного пола, видя перед глазами примеры пожилых «звезд», которые с легкостью решаются родить ребенка, думают, что все проходит легко и просто. На самом деле это далеко не так. Родить ребенка после 40, а тем после  50 лет без дополнительной помощи специалистов крайне затруднительно и опасно для здоровья матери и будущего младенца. Так что, в реальной жизни, практически всегда знаменитости прибегает к ряду дополнительных процедур. Например, к суррогатному материнству. Если исходить из практики, то идеальным возрастом для зачатия является промежуток межу 16 и 35 годами. Каждый последующий год гарантирует женщине увеличение трудностей при вынашивании ребенка и родах».

Кстати, случаи поздних родов во Владивостоке случались и ранее. Так, в роддоме №3 не так давно 50-тилетняя женщина родила здорового ребенка. Как рассказали медики, случай достаточно уникальный, женщина забеременела сама, без ЭКО, беременность проходила под наблюдением специалистов, ребенок родился без патологий.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: роды  новорожденный  акушерство  роддом  здоровье  дети  перинатальный центр  врач 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru