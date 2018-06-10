Двоих мальчиков и девочку родила 51-летняя жительница Приморья

Врачи: примеры «звездных беременностей» в возрасте оказались заразительны и в Приморье

Беспрецедентный случай произошел во Владивостоке. Женщина первородка в возрасте 51 год родила тройню. В администрации Приморского края рассказали, что на свет появились два мальчика весом 1480 и 2300 граммов соответственно, и девочка, которая оказалась самой крупной - при рождении ее вес составил 2400 граммов.



Как пояснила главврач перинатального центра Татьяна Курлеева, на данный момент времени младенцы находятся в медучреждении - как и положено в случаях многоплодной беременности детям нужно дополнительное время для того, чтобы окрепнуть перед выпиской.



В одном из роддомов столицы Приморья (врачи просили не называть медучреждение) прокомментировали данный случай так:



«Замечательно, что роды прошли успешно. Будем надеяться, что детки родились без патологий, ведь такой возраст мамочки часто приводит к осложнениям в течении беременности, а также при родах. Возможно женщина, рискнувшая забеременеть в 51 год, долгое время лечилась от бесплодия или просто не имела здорового партнера. Часто зрелые представительницы прекрасного пола, видя перед глазами примеры пожилых «звезд», которые с легкостью решаются родить ребенка, думают, что все проходит легко и просто. На самом деле это далеко не так. Родить ребенка после 40, а тем после 50 лет без дополнительной помощи специалистов крайне затруднительно и опасно для здоровья матери и будущего младенца. Так что, в реальной жизни, практически всегда знаменитости прибегает к ряду дополнительных процедур. Например, к суррогатному материнству. Если исходить из практики, то идеальным возрастом для зачатия является промежуток межу 16 и 35 годами. Каждый последующий год гарантирует женщине увеличение трудностей при вынашивании ребенка и родах».



Кстати, случаи поздних родов во Владивостоке случались и ранее. Так, в роддоме №3 не так давно 50-тилетняя женщина родила здорового ребенка. Как рассказали медики, случай достаточно уникальный, женщина забеременела сама, без ЭКО, беременность проходила под наблюдением специалистов, ребенок родился без патологий.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.