www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.38 р. 100 JPY: 59.65 р.
EUR: 75.23 р. 10 CNY: 96.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Саммит АТЭС - 2012
Распечатать

Для медицинского центра на о. Русском уже формируют штат

10 Мая 2012, 21:52 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 10 мая, ZRPRESS. Во Владивостоке на острове Русский продолжается строительство медицинского центра.

В его состав войдут 11 лечебных и 3 диагностических центра, консультативная поликлиника с офисами врачей общей практики, научно-исследовательские лаборатории, служба информационных технологий, центральное стерилизационное отделение. Около медицинского центра ДВФУ также будет построена вертолетная площадка для экстренных ситуаций.

Уже началось формирование штата будущего медицинского центра. В одной из самых современных клиник на Дальнем Востоке будут работать около 200 медицинских сотрудников.

Как рассказали в департаменте градостроительства администрации Приморского края, одной из основных задач медицинского центра станет создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественной доступной специализированной высокотехнологичной медицинской помощи

Планируется, что врачи центра получат возможность стажироваться в зарубежных клиниках. С приморским медицинским центром готовы наладить партнерские отношения медицинские центры Республики Корея и США. Также рассматривается возможность приглашения иностранных специалистов из этих клиник для проведения операций в Приморье, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

"Золотой Рог".

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru