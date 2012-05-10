Для медицинского центра на о. Русском уже формируют штат

ВЛАДИВОСТОК, 10 мая, ZRPRESS. Во Владивостоке на острове Русский продолжается строительство медицинского центра.

В его состав войдут 11 лечебных и 3 диагностических центра, консультативная поликлиника с офисами врачей общей практики, научно-исследовательские лаборатории, служба информационных технологий, центральное стерилизационное отделение. Около медицинского центра ДВФУ также будет построена вертолетная площадка для экстренных ситуаций.

Уже началось формирование штата будущего медицинского центра. В одной из самых современных клиник на Дальнем Востоке будут работать около 200 медицинских сотрудников.

Как рассказали в департаменте градостроительства администрации Приморского края, одной из основных задач медицинского центра станет создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественной доступной специализированной высокотехнологичной медицинской помощи

Планируется, что врачи центра получат возможность стажироваться в зарубежных клиниках. С приморским медицинским центром готовы наладить партнерские отношения медицинские центры Республики Корея и США. Также рассматривается возможность приглашения иностранных специалистов из этих клиник для проведения операций в Приморье, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

"Золотой Рог".