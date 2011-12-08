Консультация: Стоит ли астматику переезжать?

На вопрос читателя «Журнала Здоровья» отвечает врач аллерголог-иммунолог Ирина Ефремова (Владивосток).

- Подруга-астматик первый раз в жизни отдыхала в Египте и говорит, что там чувствовала себя просто превосходно, как будто никакой астмы и нет. А где ещё климатические условия благоприятны для астматиков? Имеет ли смысл менять место жительства?

- Умеренный морской климат (сухой и нежаркий) благоприятен для астматиков, но только для тех, у кого заболевание вызвано бытовыми аллергенами либо плесневыми грибами. Такие климатические условия можно найти в Краснодарском крае, в Одессе (разумеется, о промышленных зонах речь не идёт). Но если кроме бытовой у вас присутствует пыльцевая аллергия, это не выход.

Если вашей знакомой стало легче в таком климате, это не говорит о том, что нужно менять место проживания. Бывает, что астматики переезжают и сначала чувствуют облегчение, но постепенно организм нарабатывает реакцию на местные аллергены, и всё начинается сначала. К тому же сейчас при правильном выборе терапии астма хорошо корректируется, и проводить эксперименты по смене климата смысла нет.

"Журнал Здоровья".