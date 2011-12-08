www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.92 р. 100 JPY: 56.57 р.
EUR: 73.53 р. 10 CNY: 92.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Консультация: Стоит ли астматику переезжать?

08 Декабря 2011, 01:18 | Владивосток

На вопрос читателя «Журнала Здоровья» отвечает врач аллерголог-иммунолог Ирина Ефремова (Владивосток).

- Подруга-астматик первый раз в жизни отдыхала в Египте и говорит, что там чувствовала себя просто превосходно, как будто никакой астмы и нет. А где ещё климатические условия благоприятны для астматиков? Имеет ли смысл менять место жительства?

- Умеренный морской климат (сухой и нежаркий) благоприятен для астматиков, но только для тех, у кого заболевание вызвано бытовыми аллергенами либо плесневыми грибами. Такие климатические условия можно найти в Краснодарском крае, в Одессе (разумеется, о промышленных зонах речь не идёт). Но если кроме бытовой у вас присутствует пыльцевая аллергия, это не выход.

Если вашей знакомой стало легче в таком климате, это не говорит о том, что нужно менять место проживания. Бывает, что астматики переезжают и сначала чувствуют облегчение, но постепенно организм нарабатывает реакцию на местные аллергены, и всё начинается сначала. К тому же сейчас при правильном выборе терапии астма хорошо корректируется, и проводить эксперименты по смене климата смысла нет.

"Журнал Здоровья".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru