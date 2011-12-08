Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Консультация: Аллергия истинная или ложная?
- Живём во Владивостоке, у ребёнка (2,5 года) аллергия на пищевые продукты (клубника, помидоры, сосиски и др.) Но когда гостим у родственников в деревне, там она спокойно кушает любые продукты. Возим туда на месяц раз в полгода, и на полгода хватает этого запаса - потом опять начинаются сильные аллергические проявления. Можно ли это считать пищевой аллергией, или аллергией на климат Владивостока, или на загрязнённую окружающую среду?
- Возможны два варианта. Первый - классическая аллергия на пищевые продукты. Чаще всего к 3-4 годам она угасает и переходит на бытовые либо пыльцевые аллергены (хотя, например, аллергия на рыбу может держаться всю жизнь). Истинная аллергическая реакция, как правило, избирательна - она может проявляться при употреблении 1-2 продуктов.
Второй вариант - псевдоаллергическая реакция. Её могут вызывать нитраты, консерванты, красители и другие пищевые добавки, возможно, здесь сыграли свою роль и искусственное вскармливание, и неправильное введение прикорма, и сильно загрязнённый воздух в районе проживания, и, конечно, незрелость желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) малыша. В таких случаях по мере формирования пищеварительной системы к 3-4 годам аллергия обычно угасает, не давая новых ростков.
Вывозить ребёнка в деревню - это правильное решение, кроме того, до 4 лет нежелательно кормить малыша продуктами, которые вызывают аллергическую реакцию (даже в деревне), особенно это касается сосисок, морепродуктов, клубники, цитрусовых, мёда. Когда ЖКТ созреет, возможно, на эти продукты он будет реагировать спокойно, но сейчас не стоит лишний раз расшатывать иммунную систему. Лучше не покупать ребёнку сладости, соки в картонных коробках, газированные напитки. Овощи и фрукты рекомендуется тщательно промывать и выдерживать в холодной воде.
Скорее всего, в вашем случае можно говорить как раз о псевдоаллергической реакции. Но чтобы это точно установить, рекомендуется провести аллергические пробы - выяснить, есть ли такой продукт, который вызывает аллергию при любых условиях.
"Журнал Здоровья".
Новости тематики
- Перинатальный центр Приморья заинтересовал итальянцев
- Во Владивостоке растет количество томографов
- Курильщикам во Владивостоке предлагали обменять сигареты на гематоген (фото)
- Во Владивостоке завершился "Форум индустрии здравоохранения – Дальний Восток 2016"
- Министр здравоохранения России провела во Владивостоке встречу со своим корейским коллегой
- Перспективы импортозамещения лекарственных препаратов обсудили во Владивостоке
- Пациенты СПИД-Центра во Владивостоке хотят отказаться от лечения
- Во Владивостоке эксперты обсудили неинфекционную эпидемию XXI века
- Приморских йогов дождь не испугал
- Свободный порт Владивосток ждет еще более 100 резидентов в этом году
Новости раздела
- Перинатальный центр Приморья заинтересовал итальянцев
- 51-летняя жительница Приморья рискнула и сделала невозможное
- Стоматологическая клиника университета "Чосон" пригласила представителей медицинского туризма Владивостока
- Японцы намерены построить во Владивостоке амбулаторный реабилитационный центр
- Во Владивостоке растет количество томографов
- Во Владивостоке началась достройка важнейшего медицинского учреждения
- Во Владивостоке студенты создают оригинальные биопротезы верхних и нижних конечностей
- Во Владивостоке провели уникальные операции на сердце
- Курильщикам во Владивостоке предлагали обменять сигареты на гематоген (фото)
- Во Владивостоке завершился "Форум индустрии здравоохранения – Дальний Восток 2016"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Турдом какой-то
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Провал резидентов
- "Луч" вернул историческое название
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Катамаран "Пингвин" соединит Сахалин и Японию
- Вышли из строя
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе