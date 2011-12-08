Консультация: Аллергия истинная или ложная?

- Живём во Владивостоке, у ребёнка (2,5 года) аллергия на пищевые продукты (клубника, помидоры, сосиски и др.) Но когда гостим у родственников в деревне, там она спокойно кушает любые продукты. Возим туда на месяц раз в полгода, и на полгода хватает этого запаса - потом опять начинаются сильные аллергические проявления. Можно ли это считать пищевой аллергией, или аллергией на климат Владивостока, или на загрязнённую окружающую среду?

- Возможны два варианта. Первый - классическая аллергия на пищевые продукты. Чаще всего к 3-4 годам она угасает и переходит на бытовые либо пыльцевые аллергены (хотя, например, аллергия на рыбу может держаться всю жизнь). Истинная аллергическая реакция, как правило, избирательна - она может проявляться при употреблении 1-2 продуктов.

Второй вариант - псевдоаллергическая реакция. Её могут вызывать нитраты, консерванты, красители и другие пищевые добавки, возможно, здесь сыграли свою роль и искусственное вскармливание, и неправильное введение прикорма, и сильно загрязнённый воздух в районе проживания, и, конечно, незрелость желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) малыша. В таких случаях по мере формирования пищеварительной системы к 3-4 годам аллергия обычно угасает, не давая новых ростков.

Вывозить ребёнка в деревню - это правильное решение, кроме того, до 4 лет нежелательно кормить малыша продуктами, которые вызывают аллергическую реакцию (даже в деревне), особенно это касается сосисок, морепродуктов, клубники, цитрусовых, мёда. Когда ЖКТ созреет, возможно, на эти продукты он будет реагировать спокойно, но сейчас не стоит лишний раз расшатывать иммунную систему. Лучше не покупать ребёнку сладости, соки в картонных коробках, газированные напитки. Овощи и фрукты рекомендуется тщательно промывать и выдерживать в холодной воде.

Скорее всего, в вашем случае можно говорить как раз о псевдоаллергической реакции. Но чтобы это точно установить, рекомендуется провести аллергические пробы - выяснить, есть ли такой продукт, который вызывает аллергию при любых условиях.

"Журнал Здоровья".