Путешествие из зимы в лето

Планируя зимний отдых в жарких странах вместе с малышом, нужно тщательно взвесить все «за» и «против». Конечно, ласковое море и теплый песочек после привычной зимней стужи порадуют ребенка, но детскому организму придётся адаптироваться к смене климата. Поэтому к подготовке путешествия из зимы в лето нужно подходить основательно и со всей ответственностью.

Помним об адаптации

Резкий перепад температур не проходит бесследно даже для взрослого организма, что уж говорить о малышах. Как пра-вило, акклиматизация у них проходит дольше и сложнее. Адаптационный период у детей обычно занимает от 5 до 10 дней, и только по его истечении организм ребенка начнет оздоравливаться. У пятой части детей процесс акклиматизации сопровождается повышением температуры тела, обострением хронических заболеваний, проявлением слабости, головокружений и даже рвотой. Если же к этим симптомам присоединяется насморк, кашель ­ тут речь идет уже об обыкновенной простуде, которая требует лечения.

Чтобы отдых прошел с пользой для здоровья ребенка, путешествие должно длиться, по рекомендациям Минздрава, минимум две­три недели. А малышу на этот момент уже должно исполниться три года. Детям до года резкая смена кли-мата совершенно противопоказана.

Отправляться с ребенком в краткосрочную поездку на 7­10 дней не стоит вовсе. Не успев акклиматизироваться, ма-лыш после возвращения в привычные для него условия будет подвергнут еще одному стрессу ­ реакклиматизации. Ино-гда она протекает более сложно и тяжело, чем сам период адаптации. А детскому организму зачастую просто не под силу перенести такие сильные встряски, и он начинает реагировать недомоганиями.

Выбираем направление

Какой пляжный курорт больше подходит вашему ребенку? Этот вопрос лучше обсудить с педиатром, который посто-янно наблюдает малыша. При этом нужно учитывать, что детям, страдающим бронхиальной астмой, не рекомендуется посещать страны с очень влажным климатом -­ Индонезию, Малайзию, Таиланд. В холодное время года лучше всего отдыхать в Египте, ОАЭ, на Мальдивах или же в Гоа. Не стоит рисковать здоровьем ребенка, отправляясь вместе с ним в экзотическую поездку в страны Африки или Латинской Америки ­- вероятность подхватить там опасное для малыша инфекционное заболевание очень высока.

Готовимся к поездке

Первым делом нужно посетить детского врача. Обсудите с ним вопросы акклиматизации, оговорите ваши действия при возникновении ее симптомов, посоветуйтесь относительно дорожной аптечки. Понятно, что все малыши индивиду-ально переносят смену климата. Чтобы этот этап прошел как можно мягче для ребенка, доктор может порекомендовать ему начать прием мультивитаминов или общеукрепляющих препаратов за несколько недель до поездки. Хорошо, если во время путешествия у вас будет возможность связаться с педиатром.

Помните, ребенка не рекомендуется брать в поездку на летний курорт зимой, если он страдает кожным заболеванием или аллергией, сердечно­-сосудистым недугом, серьезным простудным заболеванием, кишечным расстройством или имеет другие тяжелые инфекции. Если ребенок подвергается плановой вакцинации, то между профилактической при-вивкой и поездкой на курорт должен пройти минимум один месяц.

Малыша следует обязательно подготовить к перелету ­ пусть он его воспримет, как новый волшебный аттракцион, ко-торый перенесет всю семью в неведомую страну, где вас ожидает море и солнце. Лучше, чтобы ребенок не употреблял пищу за час до вылета. Волнуетесь, что его может укачать в самолете? Прихватите с собой в дорогу специальные препараты (после консультации с врачом).

Пакуем чемоданы

Будьте готовы к тому, что детских вещей в общем багаже будет намного больше, чем взрослых. Учитывайте также, что выезжать вы будете «из зимы», а приедете «в лето». В поездку на курорт, помимо одежды для малыша, обязательно нужно прихватить:

- проверенную детскую косметику и средства по уходу за детской кожей ­ шампунь, детский крем, зубную пасту, защитный крем от солнца;

- медикаменты на все случаи жизни ­ в чужой стране может попросту не оказаться привычных для вас препаратов;

- набор посуды, которую любит ваш ребенок;

- упаковку одноразовых подгузников и легкую складывающуюся коляску ­ если вы еще пользуетесь всем этим;

- любимые игрушки, книги, карандаши, фломастеры, альбом, чтобы было чем заняться в самолёте и на курорте;

- набор игрушек для игр на пляже, надувной круг или матрац.

Здравствуй, лето!

По прибытии на курорт не торопитесь с головой окунаться в пляжно­морские развлечения, ведь помимо перемены климата, вашей семье также придется привыкнуть к смене часовых поясов. В первый день на новом месте малышу лучше не купаться в море и не злоупотреблять солнечными ваннами. Морские забавы следует начинать с 5­7 минут в воде, постепенно увеличивая время купаний. Обязательно следите за тем, чтобы ребенок не находился на солнце с 11 до 16 часов, не забывайте также о специальных средствах, защищающих нежную детскую кожу от ультрафиолета.

По возвращении «в зиму», ребенку лучше несколько дней побыть дома, чтобы минимизировать риск заболевания простудой или ОРВИ.

Марина ГРАМОВИЧ, minibanda.ru.

"Журнал Здоровья".